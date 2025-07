Los fichajes del Betis empiezan a ser inscritos en LaLiga

El Betis está siendo uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes, no sólo encuanto a incorporaciones se refiere sino tambén con las salidas. En cuanto a las llegadas, el conjunto verdiblanco cuenta ya con siete incorporaciones confirmadas, que serán pronto ocho con Nelson Deossa.

Pau López, Valentín Gómez, Junior, Gonzalo Petit, Álvaro Valles y Riquelme, además de la compra en propiedad de Natan, son las altas del cuadro heliopolitano, de los que ya están inscritos los tres últimos, el central con las nuevas condiciones de su contrato, en LaLiga, como Bartra, renovado. Sea como fuere no parece que este año las inscripciones en LaLiga vayan a ser un problema, ya que se han realizado ventas importantes, el club ya estaba en la famosa regla 1:1 del organismo que rige la competición y todavía puede haber salidas de algunos futbolistas que aparecen inscritos y que permitirían la entrada de otros como es el caso de Fran Vieites o Perraud, por quien habría interés de algún equipo francés. No aparecen Iker Losada ni Borja Iglesias, con quienes no cuenta Manuel Pellegrini. Cucho Hernández y Ricardo Rodríguez son los futbolistas que no están respecto a los que acabaron la pasada campaña.

Queda mucho mercado por delante y se esperan aún entradas y salidas en la plantilla, pero no habrá los problemas de inscripciones de 2022, cuando en las primeras jornadas el técnico chileno no pudo disponer de algunos de sus futbolistas mientras el consejo presentaba un aval y varios futbolistas extendían sus contratos para repartir su sueldo en más años para poder inscribir a sus compañeros.