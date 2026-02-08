Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético

Los verdiblancos se toman la revancha de la Copa convirtiéndose en el primer equipo que gana en esta Liga en el Metropolitano

Un gol de Antony dio la victoria y los tres puntos al Betis ante el Atlético de Madrid (0-1) en el partido que ambos disputaron en el estadio Metropolitano, de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El Betis se tomó la revancha de la dura derrota en Sevilla ante los rojiblancos (0-5), en la Copa el pasado jueves.

En el minuto 28, un zurdazo del brasileño desde el borde del área significó un golazo que batió a Oblak. En la segunda mitad el Atlético dominó y tuvo ocasiones en dos cabezazos de Sorloth, el primero al larguero.

En el minuto 74 le fue anulado un tanto al Atlético, de Diego Llorente en propia meta, después de que el árbitro fuese avisado por el VAR y fuese al monitor para interpretar que Griezmann, que estaba en fuera de juego, condicionaba el cabezazo del bético a su portería. Riquelme pudo marcar el 0-2 en el minuto 93. El Atlético perdió su primer partido en casa en Liga.