Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético
Los verdiblancos se toman la revancha de la Copa convirtiéndose en el primer equipo que gana en esta Liga en el Metropolitano
Un gol de Antony dio la victoria y los tres puntos al Betis ante el Atlético de Madrid (0-1) en el partido que ambos disputaron en el estadio Metropolitano, de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El Betis se tomó la revancha de la dura derrota en Sevilla ante los rojiblancos (0-5), en la Copa el pasado jueves.
En el minuto 28, un zurdazo del brasileño desde el borde del área significó un golazo que batió a Oblak. En la segunda mitad el Atlético dominó y tuvo ocasiones en dos cabezazos de Sorloth, el primero al larguero.
En el minuto 74 le fue anulado un tanto al Atlético, de Diego Llorente en propia meta, después de que el árbitro fuese avisado por el VAR y fuese al monitor para interpretar que Griezmann, que estaba en fuera de juego, condicionaba el cabezazo del bético a su portería. Riquelme pudo marcar el 0-2 en el minuto 93. El Atlético perdió su primer partido en casa en Liga.
1/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
2/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
3/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
4/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
5/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
6/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
7/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
8/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
9/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
10/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
11/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
12/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
13/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
14/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
15/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
16/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
17/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
18/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
19/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
20/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
21/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
22/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
23/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
24/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
25/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
26/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
27/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
28/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
29/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
30/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
31/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
32/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
33/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
34/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
35/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
36/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
37/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
38/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
39/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
40/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
41/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
42/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
43/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
44/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
45/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
46/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
47/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
48/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
49/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
50/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
51/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
52/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Rafael Beltrán
53/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
54/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
55/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
56/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
57/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
58/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
59/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
60/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
61/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
62/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
63/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
64/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
65/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
66/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Kiko Huesca | Efe
67/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
68/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
69/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
70/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
71/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
72/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
73/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
74/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
75/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
76/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
77/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
78/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
79/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
80/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
81/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
82/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
83/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
84/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
85/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
86/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
87/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
88/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
89/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
90/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
91/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
92/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
93/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
94/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
95/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe
96/96Las fotos del gran triunfo del Betis ante el Atlético/Sergio Pérez | Efe