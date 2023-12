Los seis futbolistas del Betis que acaban contrato en 2024

El comienzo del nuevo año 2024 trae consigo la apertura del mercado invernal, que iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 del mismo mes. Se trata de un periplo donde el Betis, con Ramón Planes a la cabeza, quiere reforzar su plantilla, aunque las condiciones económicas de la entidad no son las más favorables. Pese a ello, el club heliopolitano se ha movido ágilmente y este miércoles llegará a Sevilla el mediocentro Johnny Cardoso, procedente de Internacional de Porto Alegre a cambio de seis millones por el 80% de sus derechos.

Además, más allá de este mercado que se espera agitado, los jugadores que finalizan contrato en junio de 2024 con sus respectivos clubes podrán negociar con otras entidades para marcharse en verano de forma gratuita. Es un caso que el Betis ha aprovechado en numerosas ocasiones para contratar jugadores, casos de Rui Silva y Luiz Felipe, pero en esta ocasión podría padecerlo, pues figuras cotizadas como Guido Rodríguez o Juan Miranda finalizan su vinculación en Heliópolis y pueden salir libres.

Estos dos jugadores son las principales incógnitas de cara al próximo año; el mediocentro argentino sufrió una grave lesión de la que no se recuperará hasta febrero y el lateral de Olivares aún no ha decidido su futuro, con una tentadora oferta del Milan y la opción de renovar con el Betis sobre la mesa.

Guardado, Bravo, Bartra...

En situaciones opuestas se encuentran otros tres futbolistas: Andrés Guardado, Claudio Bravo y Sokratis Papastathopoulos. El mexicano todavía no ha decidido su futuro la próxima campaña, el chileno continúa lesionado y cerrará la temporada con 41 años y Sokratis, que debutó en Villanueva de la Serena, apenas está teniendo oportunidades, por lo que su continuidad parece compleja en estos momentos.

A esta lista de incógnitas se unen Marc Bartra y Marc Roca, también en escenarios muy diferentes pero con el mismo punto común: acaban contrato en 2024. El central ex del Trabzonspor lleva lesionado desde octubre tras una operación en el tendón de aquiles y el mediocentro se ha convertido en pieza fundamental para Pellegrini, aunque se encuentra cedido y aún no se ha definido junto a sus agentes y el Leeds qué ocurrirá el próximo curso. La intención es que Roca continúe vistiendo la elástica verdiblanca, pero todavía no se ha definido su futuro a corto plazo.

Isco renovará hasta 2027

Por otro lado, la oficialidad de la renovación de Isco es inminente. Los agentes del mediapunta y el club verdiblanco han llegado a un acuerdo para extender su vínculo hasta 2027, mejorando sus condiciones económicas sustancialmente y estabilizando su situación.

El malagueño, que llegó libre en verano, iba a continuar en el Betis hasta 2025 como mínimo, una vez que ha disputado los 25 partidos que aseguraban su renovación automática. Sin embargo, el gran rendimiento del andaluz ha 'obligado' a la entidad sevillana a ofrecerle un mejor contrato de lo previsto en verano, fruto de un sensacional nivel en el terreno de juego que le ha situado como estrella del conjunto bético.