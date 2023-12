El mercado invernal, segunda etapa de la reconstrucción del Betis de Planes

Tras un verano movido en el que Ramón Planes empezó la reconstrucción de un equipo que en los años previos había mantenido el bloque, por los réditos deportivos y porque la economía no daba para mucho más, en este mercado invernal el director deportivo bético debe seguir la senda iniciada en la anterior ventana de fichajes. En un corto plazo hay renovaciones prioritarias por tratar, bajas que suplir, puestos que reforzar y, por qué no, ventas que tratar porque este Betis, con Europa más cara que nunca en las últimas temporadas, no podrá mantener esta línea sin ingresar dinero por ventas ahora o en verano.

La salida de Canales, después de cinco campañas de verdiblanco, marcó un antes y un después. Fue la muestra inequívoca de que nadie es intocable y en septiembre el club vendió a Luiz Felipe a sabiendas de la postura contraria del técnico por el momento en que se produjo. Los cerca de 25 millones que pagaron por el internacional italiano se invirtieron en Abde y Sokratis, pero sólo una parte y Pellegrini sigue esperando fichajes este invierno. Y no precisamente jugadores por hacer cuyo rendimiento no sea una moneda al aire, sino realidades hechas ya como lo fue Ayoze.

Renovaciones o salidas

Uno de los asuntos prioritarios a tratar son las situaciones de Guido Rodríguez y Miranda. Ambos acaban contrato y de momento han rechazado las primeras propuestas para renovar. La situación de ambos es parecida, ya que cuentan ofertas muy superiores a lo que el Betis les ofrece, de manera que su continuidad parece complicada. El club le mantiene la propuesta al argentino, lesionado para unos meses aún, mientras que la rumorología coloca al de Olivares cerca del Milan incluso para enero. Mejor ingresar algo que dejarlo marchar gratis, es el pensamiento del consejo de administración, contrario al del técnico, que en la previa del encuentro ante el Girona insistía en que "tiene contrato hasta junio y no hay motivos para pensar que fuera su último partido en el Benito Villamarín".

Para que esto no se repita el año próximo el Betis ha empezado los contactos con Pezzella y sus agentes. El defensa tiene contrato hasta 2025, es decir, lo que queda de curso y una campaña más. Está en el mejor momento de su carrera jugando a un nivel espectacular y además de atar a una pieza básica sería un justo premio para un futbolista capital en este Betis que, además, ha permitido el crecimiento de Chadi Riad a su lado.

Llegadas

Johnny Cardoso será la principal novedad del Betis cuando la plantilla regrese de las vacaciones. El internacional estadounidense, aunque con pasaporte italiano, se convertirá en el primer fichaje de este mercado invernal de Ramón Planes. El Betis pagará 6 millones de euros por el 80% de los derechos del futbolista procedente de Internacional de Portoalegre, con quien ha disputado 49 partidos esta campaña sumando dos goles, tres asistencias y alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores. El propio Pellegrini, después del empate contra el Girona se refirió al mercado invernal y los posibles fichajes: "Primero hay que mirar la parte económica. Una cosa es un nombre nuevo y otra un refuerzo. Si no viene un refuerzo, no vale la pena traer un nombre nuevo", definió el técnico chileno.

Se trata de la primera incorporación de un mercado de invierno en el que se prevén varios movimientos y no sólo por los referidos Miranda y Guido Rodríguez, sino también por el bajo rendimiento de Luiz Henrique, otro nombre propio que podría abandonar la entidad verdiblanca en busca de minutos y la confianza perdida y por el que ya se han interesado equipos de su país.

Quizá en esas palabras del técnico esté una de las claves sobre las opciones de Vitao, otro de los nombres vinculados al Betis en este mercado invernal. Chadi Riad podría marcharse a la Copa África y Marc Bartra aún está lejos de su recuperación. Sokratis es una incógnita, pero está claro que alguien debe llegar este invierno para reforzar el centro de la defensa. El brasileño, propiedad del Shakhtar Donetsk, aunque juega cedido en el Internacional de Portoalegre, será libre a partir del 30 de junio de 2024, pero la necesidad deportiva de unos y la idea de hacer caja de otros podría adelantar acontecimientos. Eso sí, las tres plazas extracomunitarias están cubiertas ahora por Abner, Willian José y Luiz Henrique. Este último podría salir y regresar a su país y el delantero lleva tiempo con la documentación para obtener el pasaporte español.