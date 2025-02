Gent-Betis de Conference League, en directo: ¡más de 1.500 béticos por las calles belgas!

Llegó la hora de la verdad: la Conference League. Una competición particular, de nuevo cuño, que da opción a sitios geográficos de Europa menos conocidos en el mundo futbolístico de reinvidicarse, de alzar la voz. Para eso se creó. Esta noche (21:00) el Betis disputará ante el Gent belga su séptimo partido en la competición, el noveno si agregamos la eliminatario que jugó y perdió el curso pasado ante el Dinamo de Zagreb.

No hay margen de error para el conjunto de Manuel Pellegrini, que está obligado a enderezar el rumbo en tierras belgas y darle una alegría a su afición por un Viejo Continente que tantas veces se le ha atragantado. Recupera a Sabaly para la ocasión y, además, cabe recordar que Cucho Hernández no podrá disputar ningún minuto en duelo europeo este curso. Isco, Vieites y Antony han sido las tres nuevos jugadores inscritos, el cupo permitido siempre que hayan salidas en la Lista A de la UEFA, com han sido Rui Silva, William Carvalho y Juanmi.

El árbitro rumano Horatiu Fesnic será el encargado de dirigir el partido, correspondiente a la ida de la ronda de acceso a octavos de final. Fesnic estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Valentin Avram y Alexandru Cerei, el cuarto árbitro será Rares Vidican y del VAR se encargarán Catalin Popa y Sebastian Coltescu.