De Gea alucina con Antony y responde sobre su vinculación con el Betis

SEVILLA/No hay duda de que uno de los mejores futbolistas de la Fiorentina en la noche de este pasado jueves en el choque ante el Betis en la ida de las semifinales de la UEFA Conference League fue David De Gea. El guardameta del combinado de Palladino se mostró seguro desde el inicio del encuentro a pesar de los dos goles recibidos en los que poco pudo hacer, además de efectuar alguna intervención importante para mantener vivo a los suyos de cara a la vuelta en Florencia. Sin ir más lejos, la parada muy adornada a Marc Bartra en un remate de cabeza y la que le hace a Fornals evitando el 3-0 en Heliópolis, las dos más destacadas.

En total realizó tres paradas, pero algo a destacar es que esas tres fueron a disparos de corta distancia, dentro del área, lo que multiplica la dificultad para el meta. Un histórico de la Selección Española que en zona mixta tras el partido habló de muchos temas, pero sobre todo se mostró muy sorprendido con el ambiente del Benito Villamarín y con el rendimiento de Antony en el combinado de La Palmera.

La confianza, definitiva para Antony

"He entrenado con él mil veces y no ha hecho un gol con la derecha en ninguno de los entrenamientos. Pero está muy bien, cuando está con confianza demuestra lo bueno que es. Ha hecho un gran partido, un buen gol, no la he visto salir. Le ha pegado muy bien ahí con la derecha... Me alegro por él, ha pasado un tiempo complicado ahí en Manchester y ahora está demostrando lo buen jugador que es", comentaba tras el choque en Movistar +. "Me alegro sobre todo por Antony, llevaba un tiempo ahí fastidiado. Cuando te dan confianza y estás a gusto en un sitio, el talento y la calidad que tiene salen a relucir", comentaba al respecto en zona mixta.

Una de las intervenciones de la noche fue la que le hizo a Bartra: "Bueno, la verdad que ha entrado muy bien de cabeza, tenemos que poder pararla, hay otra que casi la mete también. Siempre en eliminatorios así tan justas, una parada suele ayudar. Esperemos que, como he dicho antes, en la vuelta podamos hacer un gran partido y llevarnos la victoria".

Abde remata con la derecha el pase de Bakambu para anotar el 1-0. / Antonio Pizarro

Algunos guiños de De Gea al beticismo y el gran ambiente

"Bueno, aquí es espectacular. Estadio lleno a reventar, una afición espectacular, de minuto uno a tope y es un gusto poder jugar aquí", comentaba también tras el choque el internacional español sobre lo que fue un ambiente sin igual. Un portero que sonó mucho para recalar en el Benito Villamarín pero finalmente no se dieron las circunstancias necesarias.

"Bueno, yo voy poco a poco del día a día. Estoy muy contento en Florencia, disfrutando, que es lo más importante. Sobre todo cuando eres un poquito más veterano, disfrutando mucho y ojalá poder conseguir algo bonito con este club. No lo sé si soné para el Betis. Bueno, al final siempre, además ese año que estuve un poco parado, pues sonaron varios equipos. Pero bueno, al final la Fiorentina es donde acabé y donde quiero que se pongan los títulos", comentaba el español.