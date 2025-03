La injusticia para con Isco, según López Catalán

Sevilla/Isco y otros internacionales no citados en esta ocasión por sus selecciones podrán descansar y preparar el partido contra el Sevilla sin sufrir el desgaste de los viaje sy los encuentros de los partidos internacionales, una buena noticia para José Miguel López Catalán, consciente de la importancia del derbi de la semana que viene. Sin embargo, aun siendo una buena noticia para el Betis, el vicepresidente verdiblanco es consciente de que la no convocatoria de Isco por España es una "gran injusticia".

"Para nosotros que los jugadores vayan con la selección, con dos semanas de viaje, es una complicación, así que nos viene bien antes del derbi. Pero especialmente el asunto de Isco me parece una injusticia tremenda. Es tan buena persona y deportista que está convencido de que lo va a conseguir. Él tenía la ilusión de ir con la selección y lo va a conseguir y creo que va a jugar el Mundial. Los casos de Lo Celso y Johnny son diferentes, porque están tocados, y Antony está volviendo con mucha fuerza y tendrá su sitio en la selección brasileña", analizó el directivo heliopolitano en Radio Marca Sevilla.

En el último tercio de la temporada, el Betis sigue vivo en la Conference y en la lucha por la quinta plaza, que este año dará acceso a la Champions, pero López Catalán no apuesta por una u otra competición: "Vamos a por las dos cosas". "Para la entidad sería muy importante alcanzar esa quinta plaza. Lo hablamos con la boca chica porque no es un objetivo, es un sueño. Quedan 10 partidos y estamos ahí. Objetivamente creo que tenemos equipo para lograrlo. Estoy muy ilusionado con que pueda ser, pero el objetivo es competir por Europa todas las temporadas. ¿Elegir entre Champions o la Conference? No, me quedo con las dos cosas, que son difíciles pero conseguibles. Entrar en Liga de Campeones a nivel de proyecto a medio-corto plaza sería un boom, por aumentar los ingresos en 40 ó 50 millones. Es una gran diferencia para lo que nosotros queremos, que es poner el dinero en el campo. La forma de conseguir una cosa u otra es el partido a partido, que es lo que nos ha ido bien", indicó.

Hay polémica con el precio de las entradas impuestas durante la temporada por el club en los encuentros de Conference League y López Catalán trató de justificarlo. "Nosotros tenemos que cumplir con unos presupuestos para poder tener a los jugadores que tenemos y no podemos poner los partidos a 5 euros. Creo que hemos puesto unos precios justos y ya el primer día hubo récord de activaciones. Si alguna vez no lo hemos hecho fácil o no lo hemos comunicado bien pedimos disculpas, pero buscamos cubrir unos ingresos mínimos para ajustar los presupuestos", indicó el dirigente bético, quien señaló que hay "avances" con la Subdelegación del Gobierno sobre la prohibición de que la afición pueda recibir al equipo en el estadio como se hace en otros lugares: "No depende del club y duele más cuando ves que entras ciudades sí se hace. Hemos abierto el diálogo con Subdelegación del Gobierno, porque no ha pasado nada grave para que esto no se cumpla y la afición debe tener la posibilidad de apoyar a su equipo. De momento no hay solución, aunque veo en las últimas reuniones una predisposición mayor a buscar una solución".

Asimismo, López Catalán afirmó que esta vez ve a Manuel Pellegrini "en ese punto de saber que este derbi hay que ganarlo". "El premio es muy grande, no por hacer felices a los béticos sólo sino por dar un salto importante para cumplir unos objetivos muy bonitos. Recuerdo una frase que dijo Merino, que hay que afrontar el derbi como si fuera la final del Mundial", destacó el vicepresidente, que añadió sobre el técnico: "Lo veo contento y muy feliz. Nos conocemos y creo que él está muy metido en el club. Hemos pasado esos momentos malos unidos. Cuando se gana no hace falta hablar. Nos da muchas cosas, estamos muy contentos con él, ahí está su récord y todos tenemos claro que hay que acabar la temporada de la mejor manera posible".

También se refirió a Antony y su futuro, aunque es pronto para hablar de ello: "Claro que habría más opciones de que se quede si entramos en Champions, pero nos saldría más caro. No era fácil traerlo y no será nada fácil mantenerlo. Cuando llegue ese río lo cruzaremos. Influye mucho el deseo del jugador, las relaciones entre clubes… La afición del Betis sabe que tenemos ambición e ilusión por tener estas estrellas mundiales pero no podemos hacer locuras dentro de nuestra responsabilidad. Aún no hay nada sobre la mesa", señaló antes de referirse a Jesús Rodríguez: "Teníamos claramente identificado desde hace tiempo que su potencial es altísimo. Él dice que no ha llegado ni a la mitad. Ha aprovechado sus oportunidades respondiendo de la mejor manera posible. Hay que estar tranquilos con él".