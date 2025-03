Catalán: "En el palco las puertas estarán abiertas para el derbi, pero no en otro sitio del Benito Villamarín"

Sevilla/José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ya vive el duelo contra el Sevilla "como si se jugara este domingo", aunque reconoció que el parón FIFA le viene bien a su equipo para preparar "un derbi que toca ya ganar".

"Tenemos en nuestro debe no ganar los derbis, incluso jugando mejor. Lo hemos hablado y queremos que éste sea diferente. Hay que ganarlo. Venimos de ese histórico negativo en el que se nos han escapado vivos muchas veces. Estamos bien, en un momento dulce de una temporada complicada en la que también hemos pasado por problemas, pero vamos con humildad. Hay que intentar llegar a lo máximo en la liga y la Conference", apuntó el protagonista en Radio Marca , que añadió: "Los derbis son muy especiales y a veces el que viene de abajo, como nosotros muchas veces, tiene un acicate. Llegamos con 8 puntos de ventaja y con una dinámica positiva de racha de victorias. Pero también vamos con la humildad más grande del mundo. Este partido no se gana por calidad ni rachas, sino yendo uno a uno, a por todas".

El lunes próximo, "como siempre", se cursarán las invitaciones al palco a la directiva visitante, pero es el Sevilla el que debe decidir porque fue el club nervionense el que decidió romper relaciones. "Con la famosa ruptura de relaciones que hizo el presidente del Sevilla de forma unilateral estamos muy tranquilos. No estamos de acuerdo ni en fondo ni forma, pero es cosa de ellos. Pedimos que los aficionados que vivan el derbi de forma sana. En la calle no estoy detectando tensión alguna. Esto ha sido una salida que el Sevilla ha tenido con la ruptura de relaciones y haremos lo mismo de siempre, cursar las invitaciones y que nos digan quién viene o no. Si vienen los recibiremos con la educación y respeto de siempre. Se cursará las invitaciones y estaremos a su disposición para que nos digan quién viene", apuntó el dirigente bético, que añadió: "Acudir al Benito Villamarín y no al palco no es una opción, porque el sitio de la directiva es el palco. Se puede provocar tensiones y provocaciones innecesarias que por seguridad no puede ser. Si deciden venir al palco tendrán las puertas abiertas. Estamos tranquilos, no vemos tensión en la calle como en otros momentos de la historia. Las autoridades quieren que todo sea lo más pacífico posible, igual que nosotros, pero por nuestra parte no hay nada que hacer. Lo hemos hablado con el alcalde, con el presidente de la RFEF…, pero será el Sevilla quien deba tomar su determinación".

Ya en el derbi de fililaes el Betis cursó las invitaciones y no acudió representación alguna de la entidad nervionense, aunque Catalán sabe que "el derbi se juega en el campo, no en el palco". "Lo importantes son los jugadores, entrenadores, afición… Vamos a hacer cosas especiales para que sea una fiesta". "Tenemos mucha ilusión y estamos concentrados, porque a 10 partidos del final es un partido que marca", indicó el directivo, contento por un parón que les permite preparar la cita hispalense con más tiempo: "Jugando los jueves matemáticamente es imposible cumplir esa intención de 72 horas entre partidos, pero pedimos que se equilibre al máximo. Nuestra actitud nunca es quejarnos, no hay que poner excusas".