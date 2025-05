Isco, dentro de una gran lista por su rendimiento en el Betis

SEVILLA/La temporada de Isco con el Real Betis Balompié tiene pocos calificativos para poder definirla con exactitud. Sobre todo, por lo que ha rodeado a su figura antes de su regreso y también lo que implicó su vuelta a los onces con Pellegrini. Su buen hacer en el campo a pesar de haberse pegado varios meses sin competir al máximo nivel por culpa de la ya olvidada lesión y su recaída a principios del mes de septiembre unido a la lesión de Lo Celso, provocaron que el argentino se viese relegado a un segundo plano en el equipo. Pero es que al final sus cifras son definitivas y el nivel que ha mostrado vestido de bético, uno de los mejores de su carrera deportiva.

Y es que con el gol que anotó de penalti ante el Rayo Vallecano en Vallecas este pasado jueves, alcanzó los doce goles y nueve asistencias en un total de 30 partidos disputados en todas las competiciones. Pero todo no queda ahí en torno a las cifras. Ya es sorprendente que haya participado en 21 goles de su equipo este curso, pero lo que ha hecho específicamente en la competición liguera merece una explicación al margen.

Incluido en una selecta lista

En LaLiga acumula hasta el momento un total de nueve goles y siete asistencias en 20 partidos. Anota cada dos partidos y medio aproximadamente. Unos números que hablan de su importancia para Manuel Pellegrini, pero también para el fútbol español. Y es que ha entrado en la selecta lista de aquellos futbolistas que a lo largo de la temporada han conseguido ayudar en liga a su equipo con siete goles y siete asistencias.

¿Por qué es una 'selecta' lista? Lamine, Vinicius JR, Raphinha y Bellingham. Estos cuatro jugadores son sus acompañantes entre los que mejor resultados obtienen de cara a portería con la cifra mínima que antes se ha comentado. 180 millones devaloresr de mercado tienen Lamine Yamal y Jude Bellingham. 80 el brasileño del Barcelona y 200 el del Madrid. El valor de mercado en Transfermarkt que tiene Isco es de unos seis millones de euros. Codearse con estos nombres no es sencillo y el de Arroyo de la Miel lo hace semana tras semana.

Comprometido hasta el último momento

Sus goles, además, dan puntos importantes como por ejemplo fue el del último partido. Si es cierto que no valía demasiado el punto, pero menos era dejar el casillero a cero y de eso se encargó el malagueño. La batalla por la Champions ya parece que se perdió, pero el objetivo en liga tenía claro cuál sigue siendo: “Me gusta la mentalidad del equipo después de ponerse 2-0. El no rendirse, no bajar los brazos, en eso hemos mejorado durante la temporada y lo puedo decir hoy tranquilamente. Estoy muy orgulloso del equipo, de mis compañeros, de que estén todos enchufados, y vamos a dejarnos la vida para terminar la temporada en grande”.

"Hasta que las matemáticas den, tenemos que pelear hasta el final como hemos hecho en toda la temporada, sobreponiéndonos a un montón de adversidades, lesiones, ventas de jugadores importantes. El equipo no se rindió en ningún momento. Parece que no estaba hace 3 meses, y ahora nos encontramos ahí, peleando por la Champions, que es verdad que es difícil, pero el fútbol es imprevisible. Tenemos que pelear hasta el final, este escudo nos obliga. Ojalá terminar la temporada de la mejor manera posible”, sentenciaba.