Isco, tras el derbi: "El Betis ha sido la luz en mi oscuridad"

Recogió el MVP del mes de marzo a jugador de LaLiga. Lo recogió de manos de un mito como Robert Jarni e Isco demostró sobre el césped el porqué de ese galardón con otro gran choque, un encuentro que tendrá siempre en el recuerdo, porque "este duelo es el más especial por todo lo que se vive antes y después y la inyección de moral que supone".

"Es para la afición. Esta sexta victotria seguida supone tres puntos que nos permiten soñar con cosas grandes", dijo el costasoleño, que acabó siendo sustituido con alguna molestia: "He estado dos semanas casi sin entrenarme por un golpe en la placa el día de Leganés. Hoy lo he notado, pero he podido ayudar al equipo y estoy contento", dijo el bético, que será baja la próxima jornada ante el Barcelona por acumulación de tarjetas amarillas y podrá descansar.

Isco se mostró muy feliz e indicó que su esfuerzo es una forma de devolver al Betis y los béticos todo loq ue han supuesto en su carrera: "No me canso de decirlo. El Betis fue mi luz en la oscuridad que estaba pasando y estaré eternamente agradecido al club y a la afición por el cariño que me da y por eso trato de agradecerlo en el campo", indicó el protagonista, que mira a cotas más altas: "Sabemos que es difícil, pero la ambición del equipo es máxima y no nos ponemos límites. Ojalá que esta victyotria nos dé la inyección de moral ecesaria para terminar de hacer cosas grandes esta temporada", apuntó el andaluz, que añadió al respecto: "Soñamos con lo que nos ganamos dentro del campo. El equipo se ha sobrepuesto de situaciones complicadas cuando las cosas no salían bien. Soñar es gratis desde la máxima ambicion".

Cuestionado sobre Antony dijo en broma que "habrá que que hacer un crowfinding para traerlo un año más". "Nos ha sorprendido a todos por la humildad y por cómo nos ayuda. Ha habido un cambio desde que llegó y hay que seguir haciendo las cosas bien", destacó.

Antoy, feliz de verdiblanco

Antony vivió su primer derbi y se mostró "muy feliz" por el triunfo en un "partido especial". "La semana ya es diferente. Cuando entras al campo es imposible no tener ganas de vecer. Estoy muy feliz por estos tres puntos", dijo el brasileño que definió a isco con una palabra: "Crack. Cuando juegas con él todo es más fácil".

"Me siento feliz porque me encontré conmigo y eso es gracias al Betis. Mi cabeza está en el Betis y disfruto ahora del fútbol, el club y la ciudad", dijo el jugadro bético, que vivió un encuentro muy especial: "La última vez que viví algo así fue en Brasil, cuando jubaba en el Sao Paulo. En el hotel, en el entrenamiento del día de antes siempre sentí el apoyo de la afición. Nos dan fuerzas para jugar", indicó.