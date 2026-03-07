El lado más personal de Manu Fajardo: “Siempre quiero estar a la altura de la afición del Betis, yo tengo que ser excelente”

En las últimas semanas del mercado de fichajes del mes de enero, el nombre de Manu Fajardo ha estado en la palestra en clave afición del Real Betis Balompié en lo que a la gestión de la planificación invernal se refiere, con ese colofón final de la llegada de Álvaro Fidalgo y el cambio de ruta con la llegada de un delantero (posición en la que dicho sea de paso, ya trabaja para la ventana estival). El de Mairena ha concedido una entrevista al podcast "Somos invisibles" en la que analiza toda su trayectoria, los puntos clave del día a día del director deportivo del conjunto verdiblanco y sobre todo, muchos aspectos a nivel personal que todavía no había dado tiempo a conocer.

Una de las intervenciones más interesantes van en la temática de todo lo que ha trabajado para llegar a donde está hoy día "desde el barro" y la máxima que siempre resalta, la 'excelencia': "Lo más bonito en la vida es dedicarte a lo que realmente te gusta. Para mí, ahora mismo, ir a trabajar al Betis es como ir a Disney. Yo no falto ni un día, sea festivo o el equipo tenga día libre. Sueño con la excelencia. Al final hay que ser excelente. El objetivo que yo me marco es estar a la altura de la afición del Betis. Si esta es excelente, yo tengo que serlo".

Una llegada al Betis sufrida y el precio a pagar por estar en la élite

"Cuando me llamó el Betis, la negociación duró cerca de un mes. Yo todos los días iba al centro y me encomendaba a la Virgen del Gran Poder y a la Virgen del Rocío. En mis momentos más difíciles siempre me encomiendo a Dios. En el fichaje de Antony no salía adelante, le dije a mi secretario técnico, a Álvaro (Ladrón de Guevara), que nos íbamos al Rocío. Él decía que si nos iba a ver la gente y tal, pero nos fuimos. Siempre noto esa paz interior. Soy muy creyente y la Virgen del Rocío siempre está presente", contaba sobre ese proceso de llegada a Heliópolis.

También tuvo un momento para reconocer uno de los apartados que más le cuestan a día de hoy: "De forma paralela tiene una parte indirecta o directa que también se sufre. La sociedad actual ha evolucionado mucho gracias a las redes sociales. Mi mujer está pendiente de ellas, mis hermanas, mi madre… A mí no me agrada que ellos sufran. Yo no sufro. Es el precio que pago por estar en el Betis… pero bendito precio. Pagaría ese precio muchísimos años más. Es señal que trabajo para uno de los clubes más grandes del panorama futbolístico".

Manu Fajardo posa en su despacho de la ciudad deportiva verdiblanca. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

¿Qué es ser director deportivo del Betis?

"Ser director deportivo de mi Betis es algo muy importante. Implica mucha responsabilidad en el día a día, porque represento un sentimiento muy bonito. Represento al equipo de mi familia. Poder vivir momentos bonitos en el Betis y ser parte de ello es muy gratificante", establecía.

Un aspecto que también denota un gran aumento de la experiencia que ha ganado como director deportivo es el discurso alrededor de los objetivos del Betis este curso: "Cuando me preguntan por nuestro objetivo siempre digo que es quedar lo más alto posible en liga, Copa del Rey y Europa. No hay que obsesionarse con la Champions, porque a nivel de presupuesto quizá en la liga española no es el lugar que le corresponda al Betis ocupar. Hay clubes con mayores presupuestos al Betis en la liga. Estamos quintos, que creo que es el lugar que más o menos nos corresponde, pero también la ambición es positiva. Hay que seguir soñando pero con los pies en el suelo y no tener esa ambición desmedida".