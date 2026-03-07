El Betis negocia con dos clubes por Dani Pérez quedándose un porcentaje

El asunto de Dani Pérez y el Real Betis Balompié se viene trabajando ya desde hace muchos meses. El canterano y bético, siempre considerado una de las mayores promesas en las categorías inferiores, termina contrato este mes de junio de 2026 en la entidad heliopolitana y su futuro ha ido dando tumbos en los últimos tiempos. El pasado 28 de diciembre Diario de Sevilla adelantaba la noticia del seguimiento realizado por tres clubes de LaLiga Hypermotion con el mercado de enero a la vuelta de la esquina. Cuando un jugador termina contrato y tiene la calidad y la proyección de Dani Pérez, nadie quiere desprenderse de él sin percibir nada.

Ahí entró el apartado de la renovación de su contrato. En primera instancia, el 19 de enero confirmaba este mismo periódico que el centrocampista se quedaba en Heliópolis para ayudar a su equipo a intentar conseguir la permanencia y que en verano ya se vería cuál era la decisión que tomaban todas las partes. Ahora, parece que esa decisión está cada vez más cerca.

Valladolid insiste y Oviedo se anima

En las últimas horas Diario de Sevilla ha podido conocer nuevos pasos en esta situación. El Valladolid de Víctor Orta sigue muy interesado en hacerse con los servicios del centrocampista creativo bético y Oviedo, planificando ya la próxima temporada que tiene pinta de que va a ser en Segunda División, también se ha sumado a las negociaciones por el futbolista. De hecho, la base de esas negociaciones radican en que Dani Pérez va a renovar si no ocurre nada extremadamente raro con el conjunto verdiblanco y va a ser vendido (bien en primera instancia o bien a través de una cesión con opción de compra), posiblemente a uno de esos dos equipos (con el Valladolid llevando levemente la delantera durante todo este tiempo) y el conjunto verdiblanco se va a quedar con un porcentaje del jugador de cara a un hipotético futuro en el mercado.

Por tanto, el siguiente paso en este apartado informativo es seguir esperando de cara al final de temporada para ver cuál es definitivamente el desenlace. Mientras, Dani Pérez sigue mejorando su nivel con Dani Fragoso de la mano en el filial verdiblanco,