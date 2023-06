Betis, del no malvender a la necesidad de hacer caja

El año pasado fue un error de cálculo. El Betis esperaba ingresar por ventas más de 30 millones y no sólo no lo hizo sino que decidió traspasar por menos de 15 millones en invierno a Álex Moreno al Aston Villa (cerca de tres millones fueron para el Rayo, que conservaba un porcentaje de los derechos del futbolista). Y este verano no pinta mucho mejor la situación, motivo por el cual ya se habla en la entidad de una más que posible ampliación de capital para aliviar la tensionada situación económica, después de que la directiva destacase como un éxito su fórmula de "no malvender".

En los dos últimos mercados estivales el Betis apenas ingresó dinero por ventas. Puso a William Carvalho en el mercado y sólo llegaron propuestas a la baja, como la del Nottingham Forest por el lateral izquierdo. Y en este mercado veraniego no parece que se produzca esa gran operación que alivie la acuciante situación económica del club. Fekir está lesionado; William Carvalho, devaluado por su irregularidad; Canales es un símbolo y nadie pagará ya una alta cantidad por él a sus 32 años; Borja Iglesias no ha firmado una campaña que lo haya revalorizado... Quizá únicamente el nombre de Guido Rodríguez, que cumple contrato en 2024, es la única posibilidad real de ingresar dinero y su nombre ya se relacionó con el Barcelona. Para Xavi Hernández reforzar la posición de pivote tras el adiós de Sergio Busquets es una prioridad, pero ya ha dicho que busca "el perfil de un jugador muy determinante, que gane duelos y sea inteligente y técnicamente fino". "El sustituto tiene que ser de mucho nivel. Tenemos muy estudiados todos los escenarios del fair play financiero y creo que nos podremos reforzar bien", aseguró. Quizá el argentino no se el hombre deseado por el preparador de Terrassa.

Solución Ante la actual situación económica, el Betis ya trabaja para acudir a una ampliación de capital

Además, Manuel Pellegrini se refirió al medio centro tras el último partido de liga: "Guido aporta mucho en cada partido al equipo y yo soy un hincha más con él. Ojalá se llegue a un acuerdo para renovarlo. Seguramente estará aquí la próxima temporada, pero si llega una oferta que al club le satisface ya se verá lo que sucede, aunque es un gran valor para nosotros". Puede ser el culebrón del verano.

En cualquier caso, eso no cambia el evidente problema del Betis, que sin grandes ventas ya valoró el año pasado la posibilidad de activar una de esas palancas que puso de moda el Barcelona de Joan Laporta, si bien ahora la ampliación de capital parece la fórmula más plausible. Ángel Haro habló en 2022 de aplicar "soluciones imaginativas" ante el importante desfase con respecto al límite salarial impuesto por LaLiga. Era 2022 cuando hizo esas declaraciones, pero el problema viene de lejos y ya en 2016 apuntaba a él: "Para este cálculo (límite salarial), el Betis tiene dos hándicaps: el concurso, aunque está en su fase final, tiene una consideración distinta; y otro, el mercado de plusvalía, donde el Betis no está desde hace años, porque se consideran los tres años anteriores. Estamos limitados por estos aspectos. La Liga establece que nuestro límite son 38 millones de euros. Esto nos parecía insuficiente, porque teníamos previsto llegar a unos 45 millones".

Liga La entidad verdiblanca está en estos momentos en la regla 1/4, sólo puede invertir la cuarta parte de las ventas

Esta campaña la entidad bética se posicionó en la octava posición en cuanto al límite salarial con 97 millones de euros, aumentando considerablemente la cifra del último mercado invernal 61 millones). Sin embargo, la entidad continúa teniendo su límite salarial excedido, por lo que se le seguirá aplicando la norma 1/4 (sólo puede invertir la cuarta parte de las ventas) hasta que consiga cuadrar sus cuentas.

Hechos La economía bética ya era mala antes del Covid, fruto de una mala gestión en cuanto a compras y ventas

Todo es consecuencia de no vender y seguir comprando. La última gran operación de salida fue, en enero de 2020, la de Lo Celso, por quien el Tottenham pagó una cifra superior a los 30 millones de euros después de abonar otros 15 por la cesión. Eso sí, el PSG tenía un 20% de sus derechos y el Betis lo fichó por 22 millones. Antes que el argentino el Betis traspasó en 2019 a Pau López a la Roma en una operación cifrada por el club italiano e 23,5 millones más unas cantidades del pase de Sanabria que aún estaban en el aire. En 2018 el Betis vendió a Fabián al Nápoles por unos 30 millones y un año antes a Dani Ceballos al Real Madrid por 16,5 millones.