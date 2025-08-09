Mandragora, otro partido sin pisar el césped con la Fiorentina

El Betis se centra en estos días en aligerar su plantilla, antes de acudir en la recta final del mercado para reforzar posiciones en las que todavía tiene pensado fichar. Gonzalo Petit se fue al Mirandés cedido y Perraud acaba de firmar por Lille dejando en caha unos 3,5 millones, lo que costó el año pasado. Las negociaciones para el traspaso de Mendy siguen abiertas con el Rayo Vallecano, el acuerdo con el Celta para la salida de Borja Iglesias está cercano y aún hay que colocar a Iker Losada, antes de lanzarse a por un delantero, el extremo derecho que falta, con Antony siendo el más deseado, y el mediocentro que debe llegar para darle equilibrio al centro del campo, pese al fichaje de Nelson Deossa.

El Betis trató de firmar a Rolando Mandragora, pero la Fiorentina consideró insuficiente la propuesta bética e intentó renovar al futbolista, cuyo contrato cumple en 2026. Sin embargo, pese al tiempo que llevan negociando, la renovación estaría estancada con una diferencia entre las partes de unos 400.000 euros, entre los dos millones que pide el jugador y los 1,6 millones por año que ofrece la entidad viola.

Y mientras sigue el tira y afloja, lo cierto es que el jugador sigue sin pisar el césped. En el amistoso disputado hoy ante el Manchester United (1-1) Mandragora se quedó en el banquillo todo el encuentro a dos semanas del inicio de la liga en Italia. Al menos estuvo en el banquillo, ya que en el resto de los partidos de pretemporada fue descartado sin completar siquiera la convocatoria, viendo desde la grada los partidos contra el Nottingham Forest y el Leicester. Es cierto que durante un tiempo tuvo algunas dolencias que lo han mantenido fuera de los planes de Pioli durante todo el verano, por lo que el panorama no es complicado para el jugador.

Los agentes del jugando no han dejado de mover su nombre y cuenta con clubes interesados como el Bolonia, pero se trata de apretar a la Fiorentina para que llegue a las peticiones de Mandragora. En cualquier caso, con el cierre del mercado en poco más de dos semanas, parece clave llegar al acuerdo en poco tiempo, ya que medios italianos señalan que si no el conjunto toscano valoraría un traspaso incluso por una cantidad cercana a la que el Betis ofreció en su momento.

Es por ello que la entidad verdiblanca no pierde de vista a Madragora, consciente de que fue una de las prioridades al principio del verano y no se le pierde la pista a pesar de contar ya con Deossa, aunque falta todavía una pieza más en la medular.