Cuando el 'manquepierda' cobra sentido en el Betis

"Viva el Betis manquepierda". El sentido del icónico lema verdiblanco, de tiempos en los que las cosas iban mal dadas, cobra hoy de nuevo sentido. Orgullo en la derrota en tiempos en los que el deporte profesional es más resultadista que nunca y sólo vale ganar.

Pero también cuenta la forma de perder y el conjunto verdiblanco dio la cara llevando al límite a un Barcelona, líder en solitario de LaLiga, rejuvenecido desde la ambición de los Ansu Fati, Pedri y Gavi y espoleado por las palancas que han permitido firmar a golpe de talonario a grandes estrellas mundiales. Enfrente, un Betis capitaneado desde el banquillo por Manuel Pellegrini y en el campo por un líder como Fekir y un Luiz Henrique que mostró sus capacidades y lo que puede ser en el futuro en el escaparate mundial que supone la disputa de esta Supercopa a cuatro en Arabia Saudí.

"No seremos supercampeones, pero hemos vuelto a demostrar que tenemos un súper equipo", escribía la cuenta oficial en Twitter del Betis tras caer eliminado. Justo después, una foto del grupo y un mensaje: "Viva el Betis manquepierda".

Ya en la rueda de prensa tras el encuentro el técnico chileno mostraba su satisfacción por la actitud de su equipo, destacando que "el hecho de haber estado dos veces por debajo en el marcador da más valor incluso al partido realizado". En esa línea se expresaron Juan Miranda y Loren en zona mixta. El conjunto bético peleó y puso contra las cuerdas al Barcelona, por lo que ambos destacaban que "la afición, pese a la derrota, debe sentirse orgullosa".

Y ésa era la sensación generalizada de la hinchada verdiblanca, que por momentos encerró al Barcelona en su campo y se repuso del dominio azulgrana en los primeros 20 minutos del choque. A partir de ahí hubo partido. El Betis se repuso y, pese a la escasa aportación de Canales, compitió de tú a tú contra el Barcelona con otros futbolistas dando un esperando paso adelante. Fue el caso de Miranda, que se examinaba tras la salida de Álex Moreno y el acuerdo cerrado con el brasileño Abner Vinicíus. Loren fue otro de los que mandó un mensaje sobre el campo. No cuenta para el técnico y no jugaba desde mediado mediados de agosto. Pero el marbellí marcó en el segundo gol que tocaba en el encuentro demostrando que sigue peleando por un sitio cuando su nombre está en el disparadero de salida otra vez en este mercado invernal.

Pero el orgullo del bético por su equipo, aun en la derrota, tuvo más justificaciones. No sólo responder por dos veces a los goles del Barcelona, sino que pudo adelantarse antes en varias ocasiones. Las estadísticas del choque firman más remates del Betis (15-12), más disparos a puerta (7-6) y más fuera (7-1), además de más paradas de Ter Stegen que de Claudio Bravo (4-5), recordando especialmente la que le hizo a Pezzella en un cabezazo aún con 0-0 o la mano que le sacó a Luiz Henrique y Miranda.

Especial mención merece el brasileño, autor de las dos asistencias de los goles heliopolitanos y de un par de disparos con mucho peligro. Hasta que le aguantó el físico fue un quebradero de cabeza por la derecha. Parece que Luiz Henrique (tendencia en Twitter desde el partido) ha dado el paso adelante esperado y eso es motivo de orgullo para los béticos, así como que Xavi, técnico blaugrana dijera que la segunda parte de su equipo lo decepcionó. El mérito es del Betis. "En la segunda parte hemos bajado y el Betis nos ha dominado, eso es lo que no queremos. La segunda parte es lo que no queremos... Me decepcionó", afirmaba el técnico. Más orgullo para el bético, sin duda, manquepierda.