Marc Roca, la ilusión de entrenarse sin dolor
El catalán sigue recuperándose de la operación del final de la pasada campaña, pero ya se ejercita sobre el césped y con balón tras un año y medio con molestias
Las lesiones marcaron el rendimiento de Marc Roca la pasada campaña. El dolor en un tobillo lo lastraba, le impedía jugar a su nivel y tras varios tratamientos que lo le quitaron la molestia pasó al final del curso por el quirófano. A principios de junio ya inició la rehabilitación y desde entonces no ha parado de trabajar para poder ayudar lo antes posible al equipo.
El proceso de recuperación sigue sus fases y aún le queda un tiempo por delante. No se marca fechas, porque lo importante es recuperarse del todo, pero el catalán confía en retomar su mejor estado físico pronto, ya trabaja sobre el césped aunque sigue ejercitándose de manera individual, y mira al futuro con optimismo ante una temporada "ilusionante".
"Me encuentro bien. El proceso de recuperación está yendo bien y estoy con muchas ganas. Estoy haciendo mucho trabajo con el cuerpo médico y los preparadores físicos. Estoy con ganas e ilusión de recueprarme bien y estar al 100% para ayudar al equipo", indicó el centrocampista a los medios oficiales, valorando su situación: "No sólo está siendo un verano de mucho trabajo. Llevo mucho tiempo con esta molestia y dolor. Agotamos todas las vías posibles para no operar, pero finalmente no hubo otra opción. Ha sido un año y medio de mucho dolor y de mucho trabajo intentando ayudar al equipo por todos los medios. Pasé por el quirófano, la intervención fue bien y ahora las sensaciones son cada día mejores. Estoy contento con el trabajo que he hecho, el que estoy haciendo y el que queda por hacer", indicó.
Y es que durante mucho tiempo Marc Roca jugó con dolor, lo que era "duro y frustrante". "Por la mañana me levantaba con mucho dolor e intentaba hacer el entrenamiento lo mejor posible y a base de antiinflamatorios tratar de ayudar al equipo cuando podía. Ha sido duro y frustrante, pero todo en la vida pasa por algo. Me ha tocado vivir esta experiencia que me ha hecho crecer mucho", dijo el protagonista, que cuida cada detalle: "Intento controlar todo lo que esté en mi mano".
El futbolista del Betis prefiere ya mirar hacia adelante y ve una "campaña muy ilusionante". "Pienso que tenemos una plantilla excelente con mucha hambre, ambición e ilusión. Afrontamos tres competiciones y daremos lo máximo sabiendo nuestra capacidad de jugar al fútbol y de competir. Podemos hacer las cosas muy bien e iremos a por todas", dijo el medio, destacando la integración de los nuevos: "Lo que he visto en los amistosos y en la concentración es muy positivo. Veo a los nuevos muy integrados y con mucha ambición y ganas de aportar".
Tengo muchas ganas de sentirme bien físicamente, sentir que mi cuerpo me permite entrenarme y jugar a mi nivel. Tengo ganas de sentir de nuevo a la afición, porque es una temporada muy ilusionante", apostilló Marc Roca.
