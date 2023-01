La marca Betis sube espectacularmente

NO pudo ser, pero la tanda de penaltis le jugó en contra y el esfuerzo hecho durante dos horas de fútbol no tuvo premio. Todo fue a través de un partido épico en el que siempre fue el Barça por delante en el marcador, pero ante un Betis generoso en el esfuerzo y que tuvo que capear el temporal con jerarquía y el infortunio de ir perdiendo jugadores importantes, pues si Canales era suplido en el descanso, Fekir no pudo jugar la prórroga.

Un partido para el recuerdo este Betis-Barça que empezó con soliloquio culé para que la cosa fuese nivelándose hasta el punto de erigirse Ter Stegen en el sostén de su equipo. La actuación del formidable arquero alemán iba a ser decisiva tanto durante el juego como en la tanda de penaltis, deteniendo los tiros de Juanmi y de William Carvalho. Orgulloso de sí mismo debe estar el equipo de Pellegrini por la forma en que supo sortear obstáculos y de vencer dificultades.

La cita de anoche en el Rey Fahd puede confirmarse como un paso gigantesco del Real Betis Balompié en cuanto al apartado del prestigio. Fue superior alBarça en muchos momentos del partido y una prueba elocuente es que Ter Stegen fue considerado como mejor jugador del encuentro. Y también en un partido donde no faltó algo que viaja en la valija bética, terminar en inferioridad numérica por la expulsión nuestra de cada partido, la de Guardado en esta ocasión.

Los goles de Lewandowski y el extraordinario tanto de Ansu Fati fueron respondidos con un obús de Fekir y un taconazo de Loren ya en la prórroga. Al final no pudo ser, pero el Betis vuelve a casa con su marca por las nubes. Este Betis de la hora es algo muy serio y así lo demostró ante un coloso como el Barça. No hubo final feliz, la final será la deseada por la organización y a pensar en Osasuna, primer obstáculo a la vista de cara a un futuro que puede ser esplendoroso.