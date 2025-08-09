Mateo Joseph no espera al Betis y acaba en el Mallorca

El Mallorca llegó a un acuerdo con el Leeds United para la cesión por una temporada del delantero español Mateo Joseph, que ya fue anunciado de forma oficial del club y será presentado este mismo sábado ante la afición en el Trofeo Ciutat de Palma frente al Hamburgo.

El atacante de la selección española sub 21 llega al Mallorca tras dos temporadas en el conjunto británico, en el que estuvo en un segundo plano y anotando seis goles entre Liga y Copa.

Durante semanas el jugador apretó, declarándose incluso en rebeldía en su club, para que el cuadro inglés aceptara la oferta del Betis, ya que era el delantero elegido para completar la línea de ataque, pero siempre fue considerada una propuesta muy baja y casi no hubo negociaciones, porque desde Heliópolis se entendía que no podían elevarla.

Con esta situación, y tras quedar señalado ante aficición, compañeros y técnico, Joseph tenía claro que debía salir y aceprtó la oferta del Mallorca, que negoció con celeridad con el Leeds para reforzar su ataque con un perfil de jugador inexistente hasta la fecha en la plantilla balear, que le da a Jagoba Arrasate un atacante móvil, complementario a Vedat Muriqi.

Ahora el Betis, que está cerca de traspasar a Borja Iglesias al Celta, deberá poner el foco ahora en otro futbolista para reforzar su delantera, en la que cuenta con Cucho Hernández y Bakambu, de momento. La entidad heliopolitana ofertó una cesión con opción de compra por una cantidad muy por debajo de lo que pedía el Leeds. El Betism una ve que aligerara su plantilla, tenía la intención de hacer un nuevo intento por el atacante, que finalmente decició no esperar mas ante su situación límite y aceptar la cesión al Mallorca. Tiene contrato con el Leeds hasta 2028.

La presencia de Pablo Torre, que también ha llegado este verano al Mallorca, ha sido clave en la decisión de Joseph, ya que se conocen desde pequeños: "Con Pablo ya solía hablar habitualmente y cuando salió esta opción se lo dije. Desde ese momento él también me explicó todo y en parte gracias a él estoy aquí. Tengo una relación muy especial con él y también estoy con ganas de conocer a los demás compañeros", indicó en los medios oficiales del Mallorca.

La llegada del cántabro compromete la posición de un Cyle Larin que no quiere continuar en la isla, pero que ve pasar los días y todavía no tiene un destino concreto donde recalar con vistas a una temporada que está a una semana de arrancar. El Mallorca recibe en la primera jornada de LaLiga EA Sports al vigente campeón, Barcelona, el sábado 16 de agosto.