Nelson Deossa: "Mi sueño es ir a Europa y se me está abriendo la oportunidad de ir"

El Betis está cerca de cerrar la incorporación de Nelson Deossa para reforzar el centro del campo. El colombiano, procedente de Rayados de Monterrey, ha sido el elegido por la dirección deportiva, encabezada por Manu Fajardo, que se trasladó a suelo mexicano para cerrar una operación que está a punto de concretarse, a falta de los últimos flecos y el anuncio oficial.

Nelson Deossa habló para los medios de comunicación y desveló que su objetivo es jugar en el fútbol europeo, comparando la oportunidad con una oferta laboral atractiva: "Mi sueño es ir a Europa, entonces es algo que se contesta por sí solo. Es como digamos llega FOX Sports o ESPN para los que no trabajan en ellos, y les dicen ‘vengan para acá’, ¿usted no seguiría? ¿te vas? Ahí está la respuesta", explicó.

El cafetero aclaró que no está forzando su salida de Rayados, pero que no puede dejar pasar esta oportunidad de mercado: "Yo no es que diga ‘no, es que yo me quiero ir’. Mi sueño es ir a Europa y se me está abriendo la oportunidad de ir, obviamente viendo lo más conveniente tanto para el club como para el jugador, pues uno toma la decisión de ir. Yo ahorita la aprovecho. Creo que si yo digo que me quiero ir, pero el club dice ‘no, no vamos a aceptar la oferta’, pues ahí se cae. O que el club acepta la oferta y yo diga ‘no, no quiero irme’. No, simplemente es viendo las conveniencias para ambos, para el club, para la institución. Y pues obviamente, yo no me quería… si se viene la oportunidad de ir a Europa, no me la quería cerrar, obviamente".

Deossa también admitió que ha conversado con varios jugadores que han pasado por el fútbol europeo, entre ellos el exjugador del Betis, Sergio Canales: “Los jugadores que han estado en Europa como es Sergio Canales, Sergio Ramos obviamente un jugador de talla mundial, Oliver, Ocampos, don Héctor, son jugadores que uno los ve y al haber estado allá cuáles son las recomendaciones de cómo puede ser, si me ven viable con un equipo, todo eso y lo otro, he hablado muy bien con ellos, me han dado muy buenos consejos y en caso de que logre estar allá, lo voy a aplicar”, agregó el futbolista.