Oficial: El FC Kryvbas Kryvyi Rih o el FC Viktoria Plzeň, rivales del Betis en el play-off de Conference League

SEVILLA/En la tarde de este lunes 5 de agosto de 2024, se ha celebrado el sorteo de los play-offs de la UEFA Conference League en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza. En él, participaba el Real Betis Balompié por primera vez en el curso, ya que antes se han celebrado tres emparejamientos correspondientes a las tres rondas previas a dichos play-offs. A este sorteo, el club de La Palmera llegaba como cabeza de serie gracias a su coeficiente UEFA, por lo que quedaba pendiente de emparejarse bien con el vencedor de una de las dos eliminatorias del grupo cuatro que todavía quedan por celebrarse en la tercera ronda previa, o, por el contrario, con el perdedor de dos enfrentamientos en la previa de la UEFA Europa League.

Finalmente, la suerte ha hablado, y finalmente se enfrentará a ante el perdedor de la eliminatoria de Europa League que disputarán FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) - FC Viktoria Plzeň (CZE) el 8 y 15 de agosto. El equipo heliopolitano viajará a Eslovaquia (el combinado ucraniano juega ahí sus partidos debido a la guerra con Rusia) o República Checa el próximo 22 de agosto para disputar el partido de ida, y el 29 del mismo mes recibirá al mismo equipo en el partido de vuelta en el Benito Villamarín. Cerrar la eliminatoria en casa es algo que siempre prefieren los aficionados, y que también supone un elemento clave en la mayoría de ocasiones para el propio cuerpo técnico.

Llegaron los deseados desplazamientos

Después de una dolorosa eliminación ante el Dinamo Zagreb en la pasada edición de la UEFA Conference League, la realidad es que los aficionados verdiblancos están deseosos de volver a viajar por el viejo continente para acompañar a los suyos en competiciones continentales, que siempre dan bastante prestigio a las entidades. Pero hasta el mismo día en el que el equipo debuta en LaLiga con el Girona no se podrán comprar los billetes de avión, ya que será el mismo momento en el que se sepa quién sale golpeado de ese duelo por acceder a la segunda competición a nivel de clubes de la UEFA.

Muy importante también es para el vestuario dicha competición. En el club, el mensaje es totalmente claro, de debe ir sí o sí a por el título. Económicamente sólo emularía cifras de Europa League si llegase a semifinales, pero a nivel de importancia continental, sería disparar el atractivo de la marca de la entidad. Para ello, completar la plantilla de la mejor forma posible y un compromiso del 200% en todas las líneas del campo, los dos requisitos fundamentales para hacer soñar a los suyos.

Un nuevo formato muy interesante

Siempre y cuando el conjunto verdiblanco pase esta eliminatoria previa, se clasificara para la fase de liga en este nuevo formato, en el que ya no se enfrentará a tres equipos, sino que jugará ante seis. Tres distintos en el Benito Villamarín y otros tres viajes diferentes lejos de tierras andaluzas. Aquí, podría enfrentarse ante equipos importantes como Fiorentina, Lens o Chelsea, entre otros, si también hacen lo propio. En el mismo formato hay que tener en cuenta que los equipos que se eliminan en competiciones superiores no caen hacia las inferiores, como sí ocurría en el pasado. La Conference no recibirá equipos que caigan en Europa League, por lo que el nivel se reduce considerablemente aumentando las aspiraciones de los principales favoritos.

Las fechas de esa fase de liga son las siguientes:

Jornada 1: 3 de octubre de 2024

Jornada 2: 24 de octubre de 2024

Jornada 3: 7 de noviembre de 2024

Jornada 4: 28 de noviembre de 2024

Jornada 5: 12 de diciembre de 2024

Jornada 6: 19 de diciembre de 2024