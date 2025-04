Pellegrini: "Girona y Valladolid nos dirán dónde vamos a estar"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Girona, tratando diferentes cuestiones.

Montilivi

"Esperamos un partido muy difícil, tenemos que recuperarnos de la derrota en Liga contra el Villarreal. Tenemos que tratar de sumar los tres puntos. Un rival que llegó a la Champions y ahora en Liga tiene una segunda vuelta complicada. Aun así es un buen equipo. Un partido complicado".

Vuelta de Félix

"Por suerte Félix se integró con el filial, pero no está en condiciones de jugar en Primera. No está citado ni contemplado para suplir, pero me alegro por él de que pueda entrenar fuerte".

Rotaciones

"Lo más importante es valorar la plantilla a principio de temporada. Ahora nos queda este remate de temporada estando vivos en dos competiciones. La Conference la aparcamos hasta la próxima semana. Tenemos que clasificarnos para Europa. Los seis puntos de Girona y Valladolid nos van a indicar dónde vamos a estar al final de temporada".

Aviso del Girona en Champions

"No sé si es un aviso, pero no sólo estamos centrados en Europa. Luego miras la Liga y no se pelea por nada. Eso llevamos haciendo estos cuatro años. La Europa League y la Conference desgastan más al jugar el día jueves, hay que saber llevar dos competiciones. Nosotros tenemos esta mentalidad todos estos años".

Ricardo Rodríguez

"Ricardo tuvo una leve contractura. No llegó a ser desgarro. Un par de días recuperación para ver si lo consideramos para el día jueves".

Jugar sabiendo el resultado de los rivales

"Para mí saber lo que han hecho los demás no tiene trascendencia. Hacer un buen partido y puntuar en Girona. Prefiero jugar el lunes cuando se viaja fuera llegamos el viernes por la tarde. Es mucho más cansancio jugar el domingo. Me alegra mucho jugar el lunes".

La renovación de Bartra

"Se ha ganado la renovación en el campo. Viene saliendo de una lesión larga, ha vuelto con personalidad y tiene calidad como jugador. Me alegro mucho por él que haya renovado".