El plan de Pellegrini y la fuerza del grupo

Cuando no se puede ganar sumar un punto siempre es positivo. Y si es con el Real Madrid vale mucho más. El 0-0 cosechado por el Betis ante el conjunto blanco es un paso adelante más en la temporada. No es sólo un empate. Es la confirmación de la fuerza del grupo y de una plantilla entregada esté quien esté y falte quien falte. Es la confirmación de que el plan de Manuel Pellegrini sigue adelante en su tercer año al frente de un equipo que ha aprendido a creer en sí mismo y en sus posibilidades a base de resultados y eso se traduce en un compromiso extremo que hace que los jugadores corran incluso más de lo que pueden.

El choque frente al cuadro de Carlo Ancelotti fue una expresión superlativa de entrega llevada al extremo. La fe y la creencia que ha grabado a fugo el Ingeniero a su tropa ha calado y todos los futbolistas creen que este Betis puede competir ante cualquiera. Lo hizo contra el Real Madrid y con ese subidón acudirá el jueves a Old Trafford, a seguir quemando etapas del plan del entrenador, que mira al horizonte con un único reto: "Dar un paso más respecto a la anterior temporada".

Sin jugadores tan diferenciales como Fekir y Canales, que ya se entrena con normalidad con el grupo y sigue pensando en regresar para la eliminatoria frente al United, lo lógico era resentirse ante un rival que, tras el triunfo azulgrana, no podía fallar si quería mantener sus esperanzas de pelear por la Liga. Pero el Betis comprendió que frente al Real Madrid había una clave innegociable: compromiso. Desde el incansable Ruibal, cuyo despliegue físico frenó, junto al gran partido de Sabaly, a Vinicius, al papel de Rodri como sustituto natural de Fekir. Desde la aparición de Miranda para consolidarse como titular en el lateral izquierdo, a la contundencia con la que Pezzella fue a cada balón dividido como si le fuera la vida.

Recordó en buena medida este encuentro al triunfo por 1-0 frente al Villarreal en la primera vuelta, cuando el equipo de Pellegrini defendió en los instantes finales el resultado ante un rival volcado. "Todos defiende y todos atacan", se cansa de repetir Pellegrini al igual de eso de que no hay unidad A y unidad B. Seguramente lo primero sea más cierto que lo segundo, pero todo en su conjunto hacen del Betis un equipo capaz de competir ante cualquiera. Fue precisamente esa capacidad de atacar y no amilanarse ante el Real Madrid lo que le permitió aguantar el intercambio de golpes. Los laterales subieron como hacía tiempo que no se veía, pese al esfuerzo que les exigían atrás los Vinicius, Rodrygo y Fede Valverde, entre otros. Miranda llegó varias veces a la línea de fondo, como Sabaly y Ruibal en el otro lado. Rodri generó desde la mediapunta y sólo le faltó ese último pase que hace de Canales un futbolista distinto, mientras que Ayoze ha entendido pronto que ara encajar en el vestuario la única premisa es no dejarse ni un solo esfuerzo por hacer.

Fe y columna vertebral

"El equipo ha recuperado la sensación de que compite con cualquiera y puede ganar", dijo tras el encuentro Borja Iglesias. Creer en sus posibilidades es el mayor valor de un Betis en el que del primero al último está implicado. Porque ante el Real Madrid Pellegrini le dio descanso a un jugador con gol como Juanmi, pensando, seguramente, en el duelo en Manchester consciente de la exigencia que tendría el choque liguero.

La columna vertebral definida, con la pareja de centrales formada por Pezzella y Luiz Felipe y la medular con William Carvalho y Guido Rodríguez. Canales y Borja Iglesias parecen también intocables en este tramo ya de la temporada si se encuentran en buen estado. A partir de ahí, cualquiera puede entrar en el sistema de rotaciones de Pellegrini que tiene a toda la plantilla enchufada. Muestra de ello fueron Rodri y Ruibal. El primero fue titular en un duelo exigente contra el Real Madrid después de no jugar nada en los dos partidos anteriores. Ruibal sí venía de jugar ante el Elche, pero antes vio las tres citas anteriores desde el banquillo del principio al final y frente a los blancos actuó en una posición que, sin serle nada desconocida, no es la habitual en la que se mueve esta temporada. Ambos cumplieron con nota.

Con la moral alta y la idea reforzada tras el 0-0 frente a la tropa de Ancelotti, la siguiente estación del equipo de Pellegrini es Old Trafford. Un teatro para seguir soñando en el plan desde la fuerza del grupo.