La polémica del Betis - Alavés: Fekir protestó penalti en una acción con Abqar

El Betis, inmerso en una semana muy gris, volvió a tropezar en el Benito Villamarín delante de su afición. El conjunto verdiblanco, espeso y atascado, no logró pasar del empate contra el Deportivo Alavés y perdió la sexta plaza de la clasificación, pues la Real Sociedad ganó sobre la bocina al RCD Mallorca. Los pupilos del Ingeniero no convencieron y deben afrontar ahora unas próximas citas de exigencia máxima.

Regresando al duelo de anoche, donde el Betis no fue capaz de adelantarse en el marcador pese a las ocasiones, Nabil Fekir fue el protagonista de una de las acciones más polémicas del encuentro. Allá por el minuto 59, con 0-0 en el marcador, resultado que finalmente imperó en el luminoso, el futbolista galo se introdujo en el área conduciendo el balón y cayó después de una entrada de Abdel Abqar.

El colegiado del partido, Busquets Ferrer, decidió no señalar la pena máxima, aunque en las diversas repeticiones se observa un claro contacto entre la rodilla del central marroquí y la del capitán verdiblanco, que permaneció en el suelo protestando el penalti. Del Cerro Grande, desde la sala VOR, también entendió que la entrada era insuficiente para indicar los once metros y el duelo continuó con normalidad.

A Fornals le "sorprende" la jugada

El flamante fichaje bético, una de las figuras importantes en los últimos encuentros, compareció ante los medios de comunicación después del compromiso liguero. Al ser preguntado por la jugada del posible penalti, Fornals admite que no estaba cerca pero mostró su asombro: "No tengo ni idea porque a mí me pilla en el otro lado", comenzó declarando el castellonense.

"Nabil es un tío muy fuerte, es muy difícil tumbarle. Si pone el culo abajo es casi imposible tirarlo. No te lo puedo decir porque no lo he visto pero me sorprende que caiga así", comentó el nuevo centrocampista verdiblanco, con Pellegrini partiendo desde la banda derecha asiduamente.

El penalti no se pitó y el Betis acabó empatando con el Deportivo Alavés, lo que despierta las dudas en Heliópolis antes de afrontar un calendario francamente complejo, pues el cuadro bético disputa este jueves la vuelta de la eliminatoria de Conference con el Dinamo Zagreb y el domingo recibe a todo un Athletic Club en Heliópolis, dos compromisos de máxima exigencia.