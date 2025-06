Porcentajes, la fórmula preferida en el Betis para negociar

Sevilla/Las apreturas económicas que el Betis ha sufrido los últimos años –ahora algo menos, pero no está para dispendio alguno– hicieron que buscara fórmulas para adquirir a futbolistas cuando en la caja apenas había recursos. Cesiones y jugadores libres fueron las primeras vías, aunque no tardó en desarrollar y explotar una tercera opción: la propiedad compartida. Esto le permitía comprar a menor precio al no adquirir el 100% de los derechos del futbolista, pero en caso de pelotazo también habría una quita posterior en el traspaso. Pros y contras de un modelo que se ha puesto de moda entre los clubes con una capacidad económica más limitada.

En los últimos años ha sido un modelo muy usado por los distintos directores deportivos béticos, que gastan así menos, especialmente en operaciones de riesgo, y pueden conseguir futuras ganancias a bajo coste con apuestas con jóvenes que destacan en otras ligas. Fue el caso, por ejemplo de Abner Vinícius, al que el Betis compró por algo menos de cinco millones de euros haciéndose con el 50% del pase del jugador del Atlético Paranaense. Fue vendido después al Olympique de Lyon por 8 millones de euros. El cuadro bético recibió cuatro millones y retuvo un 20% de una futura venta.

Otro caso reciente fue el de Luiz Henrique. El club sevillano lo traspasó al Botafogo por 20 millones de euros (16 más otros 4 en bonus, de los que dos se cumplieron tras una gran campaña), siendo la transferencia más cara de la historia de la liga brasileña, de los que el 85% se quedaron en el conjunto de Heliópolis (que pagó en el verano de 2022 siete millones que se elevaban hasta casi 13 según variables), siendo el 15% restante para el Fluminense, su anterior club.

Otro tipo de ingeniería fue el fichaje y venta de Chadi Riad, que llegó del Barcelona con una cesión con opción de compra y con ventanas para la recompra por parte del conjunto azulgrana. Todo se resolvió con el central traspasado al Crystal Palace y dejando en las arcas del Betis entre seis y siete millones de euros en una operación valorada en 15 millones más dos en variables, pero la entidad verdiblanca tuvo que pagar 3 millones al Barça para hacerse primero con su propiedad yrepartirse a medias después la mitad de la plusvalía.

Abde o Johnny Cardoso son casos parecidos y ahora el Betis podría obtener plusvalías con ellos, pero repartiendo parte del pastel. En el caso del medio centro el Internacional se guardó un 20% y en la operación de Lo Celso el Tottenham se reservó un porcentaje en caso de veta a otro equipo antes del 7 de julio, además de un derecho preferente que parece que no va a acometer. Con Abde la negociación fue incluso mejor, ya que Ramón Planes lo firmó por 7,5 millones de euros, comprando el 50% de los derechos del extremo. Fue una operación arriesgada, porque la directiva verdiblanca tuvo que avalarla para que pudiera ser inscrito en LaLiga. Pero en el pasado mercado invernal, cuando el Barça quiso romper la cesión de Vitor Roque para venderlo, la entidad bética se hizo con otro 30% de la ficha para llegar al 80% de sus derechos, lo que puede suponer una diferencia de varios millones de euros con el internacional marroquí en el escaparate con varios conjuntos siguiéndolo de cerca.

Situación diferente es la venta de un canterano como pasó con Assane recientemente. E incluso así el Betis mantuvo la fórmula para quedarse con un porcentaje de un futuro traspaso. La operación con el Como se cerró por unos 11 millones de euros por el 80% de los derechos económicos del futbolista, quedándose el club heliopolitano con un 20% de su pase, lo que podría reportarle beneficios futuros como hizo con Juan Cruz y del que ahora podría cobrar también.