El referente en el que quiere convertirse Gonzalo Petit, el próximo fichaje del Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié está muy cerca de cerrar la incorporación de Gonzalo Petit, delantero uruguayo de 18 años que milita en Nacional y cuya fórmula en la operación finalmente será de un importe cercano a los 6 millones de euros por el 85% del pase del futbolista. Además, en la operación se incluirán una serie de variables que pueden hacer que la operación llegue fácilmente hasta los 7,6 millones de euros. Todo, en una información adelantada por Sport 890 en Uruguay y contrastado por Diario de Sevilla a lo largo de las últimas horas con fuentes de la operación. De hecho, aunque el vicepresidente del equipo sudamericano estableciese en unas declaraciones que todo apunta a que va a salir cedido, desde el conjunto bético afirman que, al margen de no tener cerrada aún la operación, tampoco tienen decidido al 100% el destino del futbolista.

En una entrevista con el periodista OLA Stream Océano hablaba hace una semana precisamente Petit, en una amplia conversación en la que se pueden conocer algunos detalles interesantes de su persona. Una de esas intervenciones fue sobre su ídolo, que usará como referente en su carrera en España.

Gonzalo Petit celebra un gol con Nacional. / EFE/ Gaston Britos

Luis Suárez, un ídolo para Petit

"Yo jugaba al básquetbol en Carmelo, nunca nada profesional, pero me gustaba jugar y jugaba al fútbol también, los dos deportes a la vez. Pensando dije, no, me quiero dedicar al fútbol. No me acuerdo bien cómo era el básquetbol, si te soy sincero. Pero me gustaba más, no sé si se lo contaba a alguien, pero por Suárez. Yo quería ser como Luis Suárez y dije, no, yo quiero ser como Suárez y quiero jugar al fútbol, te juro. Siempre me acuerdo de eso", comentaba.

Hasta tal punto llega la admiración que necesitó hacerse una foto con él: "Es un ejemplo de superación, como siempre. Lo dan como que está acabado, que se tiene que retirar y él lo hace, hace gol, hace gol, hace gol y no para, es increíble. Tengo una foto con el paso que tuvo él acá en Nacional. Nos dio una charla y bueno, aproveché y me salió una foto".

España, un lugar que ya tenía en mente

Es importante destacar que esta entrevista la suben cuando ya se iniciaron los contactos entre Betis y Nacional por el jugador, que lógicamente iría conociendo, al menos, el interés del Betis. Ahí ya hablaba de lo que sería irse a España: "Me gusta España porque, bueno, he hablado con profes y esas cosas que dicen que es muy bueno el fútbol de allá y para vivir también".

Todavía no está definido qué van a hacer con el delantero cuando fiche por el Betis. Lo que sí es cierto es que hay una amplia nómina de unos 10 equipos que se han interesado en la cesión del uruguayo. En el conjunto heliopolitano lo definen como un futbolista top, en el que hay depositadas muchas esperanzas de cara al futuro, tanto a nivel de rendimiento como, por supuesto, de revalorización.