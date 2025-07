Ángel Ortiz revela la mayor dificultad de su infancia, cómo pasó a ser lateral y el debut con el Betis

SEVILLA/Una de las figuras más ilusionantes para los aficionados del Betis en la pretemporada que recién acaba de comenzar es la de Ángel Ortiz. Recién renovado e integrado con el primer equipo, el equipo de comunicación de cantera en Heliópolis le ha hecho pequeño reportaje en el que se le ha podido conocer un poco más a fondo, y sobre todo en el que ha dejado píldoras interesantes sobre su proceso de crecimiento como futbolista, desde abajo, pasando por las categorías inferiores y llegando a debutar con el combinado de Manuel Pellegrini. "Me iba de todo el mundo, metía gol con la puntera, ni lo celebraba y me iba otra vez a mi sitio. Siempre he jugado con gente más grande", decía el extremeño.

Sin duda, a lo largo de su todavía corta carrera, si por algo ha destacado es por su madurez, y esta se ha ido construyendo con aprendizaje, y sobre todo, con momentos duros: "Cuando me vine a Sevilla lo pasé algo mal con 13 años. Fue complicado. Soy muy independiente, pero separarte a esa edad de tus padres, tus amigos... Pero me acuerdo de que llegaba el domingo y cuando se iban, subía las escaleras llorando para la residencia. Mi padre y mi hermano son muy importantes en mi vida y me costó mucho. La residencia también me ayudó para poder llegar a la élite".

El inicio con el primer equipo

"En mi segundo año de Juvenil, que llegamos a semifinales de la Copa de Campeones, me llamó Miguel Calzado y me dijo que iba a comenzar a entrenar con el primer equipo. La verdad es que estaba muy contento, pero aun así, en aquel momento, lo veía un poco lejos. Yo sabía que no estaba preparado al 100% y esa pretemporada me ayudó a trabajar, saber cómo lo viven ellos y cómo se preparan. En este vestuario estaba Joaquín, Fekir, Canales...", comentaba sobre la primera vez que trabajó en una pretemporada con el Ingeniero.

Lo más importante es disfrutar del trabajo, y eso también lo ha aprendido Ortiz. En el mundo del fútbol todos los niños quieren marcar goles, pero a pocos les gusta defender: "La temporada pasada sólo estaba Pablo Busto como lateral derecho. Alberto habló conmigo un día y me dijo que yo era un perfil de lateral que le gustaba. A partir de ahí, casi todo ese año hasta que conseguimos el ascenso juego como lateral y la verdad es que me adapté muy bien al nivel defensivo, que yo era lo que pensaba que me iba a costar más. Acabé disfrutando defendiendo".

Ángel Ortiz en su debut con el primer equipo en el campo del RCD Mallorca / @angelortiz_m7

Su debut en Mallorca

Así contaba cómo fue aquel debut: "Sabaly se había lesionado y ya apareció el revuelo de que no había lateral. Marc Bartra, que era el que iba a jugar de lateral, no se encuentra muy bien. En el hotel, Pellegrini ya dice que si Marc no puede y salía Ángel. Ahí ya el corazón me empezó a mil por hora. Yo estaba supernervioso. A mí me dijo el míster que calentara por si Marc no podía. Cinco minutos antes me dijo: "Oye, que no puedo. Te quedas tú". Tres minutos antes de dar la asistencia, casi se me sube el gemelo. Si eso ocurre, no doy la asistencia y no ganamos el partido. Fue un debut soñado".