Ángel Ortiz, su futuro en el Betis y el referente que tiene en el Real Madrid

SEVILLA/Una de las novedades en la primera plantilla del Real Betis Balompié de cara al próximo curso va a ser la de Ángel Ortiz. En una renovación avanzada por Diario de Sevilla en el momento de la firma hasta 2029, el futbolista selló un acuerdo para abandonar el filial e integrarse en el primer equipo. De hecho, ya no está inscrito en la web de la Real Federación Andaluza de Fútbol como integrante del segundo equipo mientras otros jugadores que sí han renovado como Mateo Flores o Guilherme, sí lo están. Un claro indicativo de que es cuestión de días que se le inscriba en LaLiga con dorsal propio. Ahora mismo, a pocos días de comenzar la pretemporada en la ciudad deportiva Luis del Sol, ha concedido una entrevista a los compañeros de Extremadura Deportes mientras disfruta de sus vacaciones en Almendralejo.

En ella, hace un pequeño repaso de lo que ha sido este último curso, sus sueños, y lo que espera a lo largo de la próxima campaña: "Este año he cumplido todos mis sueños. Uno era jugar en Primera División y otro, jugar en el Villamarín. Creo que los dos se han dado bastante bien, sobre todo en el debut donde di la asistencia de la victoria".

El Betis, su ilusión desde niño

"Yo, desde pequeño, mi ilusión siempre ha sido jugar en el Betis. Jugar en Primera División y este año voy a poder hacerlo de manera más habitual. Todo lo que consiga con el club para mí es un sueño. Llevo allí nueve años y como siempre digo en todos lados, es el club de mi vida", comentaba el extremeño.

También tuvo tiempo para hablar de lo que siente por su tierra y en qué jugadores se fija para aprender: "Para mí es un orgullo llevar a mi tierra a todos lados. Siempre que puedo y he tenido algo... En Wroclaw me llevé la bandera de Extremadura con Almendralejo. Me gusta seguir la Tercera División con el Extremadura, la Primera División Extremeña que mi hermano juega en el Solana... Tengo amigos que juegan ahí y lo bueno que le pase a Extremadura y Almendralejo siempre me alegro". Así añadía: "Siempre me fijo mucho en Carvajal, pero en la forma de pensar, en la de Lucas Vázquez. Creo que le ha pasado algo parecido a lo que me ha pasado a mí. Lo tuvieron que cambiar de extremo a lateral y su actitud me gusta mucho".

Ángel Ortiz, en el encuentro del Betis ante el Celta de este pasado curso en Balaídos. / E.P.

La sombra de Emerson, algo alargada

Aunque él está seguro de que va a jugar en Primera División con el Betis, todavía queda algo de tela que cortar hasta el final del mercado veraniego. No necesariamente con su nombre en la palestra, pero sí en su posición. Emerson Royal se ofreció al conjunto verdiblanco. De hecho, la cesión con opción de compra volviendo a estar de por medio asuntos de porcentajes en la negociación sobrevuela el cielo de La Palmera de cara a las últimas semanas de mercado, pero para que se diese, debería salir un lateral diestro.

O bien una cesión para Ángel, o bien una solución con la situación de Héctor Bellerín. Por el catalán no hay demasiado movimiento en el mercado y ambos laterales comenzarán compitiendo por un puesto en la pretemporada. Todo quedará a expensas de lo que vaya ocurriendo en el verano.