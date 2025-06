Emerson se deja querer por el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié se encuentra en plena reconstrucción en su plantilla, y una de las zonas que se pretenden reforzar en Heliópolis es el lateral diestro. En estos momentos cuentan en la plantilla con tres futbolistas del primer equipo y además hay que incluir la situación de Ángel Ortiz, que todavía no ha firmado su renovación pero que la tiene apalabrada (aunque cumple su contrato en 24 días). Las salidas en esa posición no están descartadas, y sobre todo se apunta a un nombre en concreto, Youssouf Sabaly. Tiene mercado en Francia y este verano podría poner punto y final a su estancia en el Benito Villamarín si se encuentra una solución económicamente atractiva.

Para reforzar esa posición, ya apareció hace algunos meses el nombre de Pablo Maffeo, un nombre que gusta mucho en la entidad sevillana y que en Mallorca señalan que está prácticamente cerrado por la dirección deportiva del Betis. Otro nombre que no hay que descartar para esta situación es el de Emerson Royal. Tal y como ha adelantado el compañero Gonzalo Tortosa en El Chiringuito y así mismo ha podido comprobar este periódico, el lateral diestro del Milán ve con buenos ojos regresas a La Palmera y volver a vestir la camiseta de las trece barras. Así mismo se lo ha trasladado a su entorno.

Emerson, en un entrenamiento durante su etapa en el Betis. / LaLiga

Una operación económicamente difícil

El brasileño dejó muy buenas sensaciones a lar órdenes de Manuel Pellegrini. También dejó una interesante cifra económica en las arcas de la entidad heliopolitana y ha ido cambiando de equipos a lo largo de su carrera, con momentos de buen rendimiento pero a su vez con una irregularidad importante en algunas fases. Ahora en el Milán, piensa que es el momento perfecto para volver al lugar en el que fue muy feliz, a una ciudad que le encanta a él y a su familia y en la que tiene muchos amigos.

La ssituaciónes complicada. De momento no ha habido ningún acercamiento por parte del Betis, pero tal y como transmiten desde su entorno, en el momento en el que el equipo verdiblanco de un paso al frente, el futbolista pondría todo de su parte para recalar de nuevo en la capital andaluza, tanto a nivel de salario como a nivel de presión. De momento, una intención de un futbolista que no va más allá, al menos, hasta que no se produzca la salida de un lateral en el Benito Villamarín.