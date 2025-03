Maffeo sobre su fichaje por el Betis: "No está firmado, en julio o agosto se verá"

SEVILLA/El lateral diestro del Mallorca, Pablo Maffeo, está siendo noticia durante toda la semana por diversos elementos relacionados con su futuro. Primero, al inicio de semana por una noticia emitida sobre su futuro y el posible interés del Betis en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. Un interés que en Heliópolis mantienen en sólo eso, un gran interés y buena valoración pero que en la isla establecen que es un acuerdo mucho más avanzado de lo que se quiere admitir en Sevilla. De hecho, en Diario de Sevilla hemos ido contando cuál es el plan del conjunto heliopolitano para esa posición de lateral, en la que al menos deben salir un par de futbolistas este próximo mercado. Por otro lado, también saltó la noticia en la tarde de este pasado miércoles en la que se revelaba que el argentino nacido en España jugará unos minutos este domingo en la Kings League de Gerard Piqué. Una decisión con algo de controversia pero que al final se convierte en histórica al ser el primer jugador en activo en hacerlo.

Y por último, en una entrevista en Cadena COPE en la que el tema principal era este mismo, el de Sant Joan Despí habló abiertamente de su futuro, esa hipotética salida del conjunto bermellón ya cerrada y lo que significó para él el pasado curso el decir que se quería marchar de la isla.

Maffeo calienta antes de un encuentro con el Mallorca / Europa Press

No tiene nada firmado hasta el momento

"Ahora de momento estoy bien. No tengo nada firmado. Yo te lo diría. No lo tengo firmado y a día de hoy te digo de verdad que pienso en acabar la temporada. No quiero que me pase lo del año pasado. Hice las declaraciones de que me quería ir a mitad de temporada y... No se me volvieron en contra a nivel personal porque me da igual lo que me digan los aficionados del Mallorca, Betis o Madrid. Pero a nivel deportivo se me hizo muy cuesta arriba porque tenía la cabeza en irme. Si en julio o agosto se tiene que dar, pues ya se verá", comentaba en directo.

Todo ello cuando ha salido el nombre del Betis y el interés en hacerse con sus servicios para el próximo verano. La sonrisa esbozada por el argentino mientras comenzaba sus declaraciones al ser preguntado por ello dictamina muchas cosas.

No es la primera vez que el Betis se interesa en él

"Bueno, porque no estaba a gusto. No estaba en un momento bonito a nivel personal ni deportivo con la lesión y mi cabeza me decía que me tenía que ir. Cuando se me pasa algo por la cabeza, lo digo", comentaba sobre los motivos por los que se quería marchar. "La primera conversación que tuve en verano con Jagoba le dije que me quería ir. Él me dijo que me esperase, a ver cómo iban los días y a medida que iba hablando con él la cosa fue cambiando. Él sabe cómo llevarme".

Ya el pasado verano sonó al hilo de esto con mucha fuerza para recalar en La Palmera. La secretaría técnica bética encontró una respuesta positiva al iniciar los contactos con Maffeo y su entorno hace varias semanas y está en clara sintonía con las peticiones del jugador, que está muy bien valorado entre las opciones que maneja el Betis para el carril derecho. En aquel momento, el principal escoyo fue el conjunto bermellón.