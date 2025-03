El impacto económico de Antony en el Betis y la gran superioridad sobre Isco

SEVILLA/Sin duda, el fichaje de Antony Matheus dos Santos ha cambiado al Real Betis Balompié en todos los aspectos. El brasileño le ha dado un aire fresco a los de Manuel Pellegrini y con él en la plantilla emerge un panorama mucho más acogedor de cara a los dos grandes objetivos que tiene la entidad antes de la finalización del curso: entrar en competición europea vía liga y llegar a las semifinales de la UEFA Conference League (lo presupuestado). De hecho, el propio Isco Alarcón, buque insignia verdiblanco, emitía un mensaje en redes sociales en una foto con el '7' bético bajo el rótulo; 'Qué bueno que viniste'. Unas palabras que lo dicen absolutamente todo teniendo en cuenta de quién salen.

A nivel futbolístico, el impacto de Antony también es bastante notorio. En Heliópolis acumula hasta el momento un total de 11 partidos disputados entre competición doméstica y continental y acumula cuatro tantos y cuatro asistencias. Pero más allá de las propias cifras, a nivel mental, competitivo y de alegría en el grupo, también ha tenido un peso fundamental. "Es muy importante. Cuando estás feliz, las cosas fluyen. Aquí estoy muy feliz. Tengo poco tiempo aquí y me encanta todo. Las personas, la ciudad... Es muy importante estar bien contigo mismo para poder rendir bien", decía el día de su presentación.

Antony celebra su gol ante el Vitoria Guimaraes. / Estela Silva / Efe

Un impacto económico impresionante

El de São Paulo ha venido a aportar al Betis mucho más que lo que puede dar a nivel deportivo. Económicamente, ha aportado un salto increíble en relación con el tema de la venta de camisetas. Para poner un poco en contexto lo que ha supuesto su llegada al equipo bético, hay que destacar que desde su aterrizaje en Heliópolis a finales del mes de enero, se han vendido 1.169 unidades de camisetas con la serigrafía de ‘ANTONY 7’. En la entidad, Isco es el futbolista que más ha vendido durante todo el curso, pero desde que se produjese este movimiento de mercado, el paulista es el líder absoluto (Isco acumula desde entonces 912 personalizaciones).

Los números pueden no parecer demasiado elevados en relación a una temporada completa, pero si se tiene en cuenta que no han pasado ni dos meses... La camiseta de adulto cuesta 100,95 euros con serigrafía completa. La de niño, con las mismas características, 87,95 euros. Esto da un precio medio por camiseta de 94,45 euros. Gracias a estos datos proporcionados por fuentes oficiales del club verdiblanco, se puede estimar que 110.412 euros en un plazo de 52 días desde el 25 de enero de 2025. En estos días, y bajo ese mismo precio orientativo, Isco habría generado cerca de 86.138 euros con sus personalizaciones.

Precio de la primera equipación del Real Betis Balompié

Inusual trascendencia en redes sociales

El aumento ha sido notable en todos los ámbitos que se han analizado en torno a la llegada de Antony a Sevilla en las redes sociales de la entidad verdiblanca. Todo, sobre unos datos que han surgido de la comparación de dos periodos: desde el 1 de julio hasta el 24 de enero (antes de su llegada) y desde el día del anuncio de su fichaje hasta la actualidad (desde el 25 de enero hasta el 18 de marzo).

El compromiso de los usuarios (engagement) se ha disparado hasta un aumento del 157.14%, los seguidores han crecido en un 12.95% y las reproducciones en vídeo se estima que han aumentado en torno al 144,16%. Para darle más contexto a estas cifras es importante destacar que en las redes sociales del Betis se ha compartido mucho contenido relacionado con el regreso de Isco, imágenes relacionadas con el buen momento futbolístico y también de resultados en el equipo, el regreso de William Carvalho y también contenido sobre otros fichajes. A pesar de que todo influye en esa mejoría, el impacto de Antony es sustancial.

De hecho, como muestra principal de todo ello cabe destacar que dos de los tres videos más populares de la cuenta de TikTok del equipo de La Palmera, están relacionados con el brasileño: 43,1 millones de visitas y 4,2 millones de likes el primero y 28,3 millones de visitas con 2,4 millones de likes el tercero.

Una continuidad deseada por todos en el Betis

La situación de Antony es bastante especial. Él está feliz en Sevilla, la afición está como loca con su nueva estrella y en el club quieren intentar, al menos, conseguir un año más de cesión. Será muy complicado por las pretensiones del Manchester United y el salario del de São Paulo, pero la voluntad está ahí y cuando llegue el final de temporada será un tema importante a tratar en la dirección deportiva.

Al hilo de ello, el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán hablaba sobre este tema en Radio MARCA Sevilla: "Claro que habría más opciones de que se quede si entramos en Champions, pero nos saldría más caro. No era fácil traerlo y no será nada fácil mantenerlo. Cuando llegue ese río lo cruzaremos. Influye mucho el deseo del jugador, las relaciones entre clubes… La afición sabe que tenemos ambición e ilusión por tener estas estrellas mundiales pero no podemos hacer locuras dentro de nuestra responsabilidad. Aún no hay nada sobre la mesa"