Antony y los requisitos para un año más en el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié cosechó una derrota demasiado negativa. El pasado sábado en Balaídos. Fue un partido en el que hubo dos caras totalmente reconocibles del equipo de las trece barras, una primera mitad donde el equipo estuvo firme, defensivamente, alegre en los contragolpes y transiciones y también medianamente efectivo de cara portería. Medianamente, porque además de los dos goles tuvo otros dos disparos al palo que bien podrían haberse supuesto la sentencia del choque. Uno de esos dos disparos que terminaron dentro de la portería, fue de Antony. Todo en una acción técnica maravillosa, ya que tenía delante un bosque de piernas, que dificultaban mucho que la pelota pudiese terminar en gol y además no tenía carrerilla para poder golpear con potencia.

Pero futbolista de su nivel, no le hacía falta. Colocó el interior del pie, golpeó con la zona cercana a la puntera, pero sin llegar a serlo y con un giro de tobillo impresionante adelantaba al Betis ante el Celta de Vigo. Un partido más, como ya hizo ante el Athletic Club, el brasileño mostró muchos detalles de calidad y sobre todo, que lo que le pide Manuel Pellegrini está bastante claro: que desborde y regatee cada vez que pueda, pero que a la vez intente hacer el partido más correcto posible sin errores para así incrementar la confianza en sí mismo.

Antony posa con su camiseta del Betis / Juan Carlos Muñoz

Un aspecto clave, la confianza

Realmente, el Betis ha podido permitirse firmar a un jugador como Antony debido a que, desde que firmó por el Manchester United, no ha podido tener esa confianza en su figura. Acausa de la altísima cantidad de dinero que los ingleses pagaron al Ajax, ha tenido una losa sobre la espalda que ha pesado demasiado y que no le permitía sacar su mejor nivel. Al menos en los dos partidos que ha jugado, se está volviendo a ver a un jugador intenso en la presión, que pide disculpas a sus compañeros, pero que siempre lo intenta, un jugador que es muy vertical y por momentos a alguien también con galones y experiencia.

Como indicó él mismo en la rueda de prensa de su presentación como nuevo futbolista verdiblanco, estar bien psicológicamente es fundamental para rendir: "Es muy importante. Cuando estás feliz, las cosas fluyen. Aquí estoy muy feliz. Tengo poco tiempo aquí y me encanta todo. Las personas, la ciudad... Es muy importante estar bien contigo mismo para poder rendir bien".

La plantilla bética celebra el primer tanto de Antony como bético. / Salvador Sas | EFE

Sus opciones de quedarse en el Betis

La operación de Antony ha consistido en una sesión simple que termina el 30 de junio, y ahí el futbolista deberá volver a Manchester. Cobra una cantidad de dinero impensable para las arcas del conjunto bético y el hecho de que haya podido aterrizar en Sevilla. No se concibe sin la aportación del equipo que todavía tiene sus derechos. El Manchester United asumió una gran cantidad del salario que todavía restaba por pagar al brasileño. Su valor de mercado en Transfermarkt ronda ahora mismo los 20 millones de euros (una cantidad que el Betis no puede pagar), pero lo que pedirían en Inglaterra sería un valor mucho más alto. Es por ello que su continuidad una temporada más parece una quimera, sobre todo por cuestiones económicas, pero la realidad es que, al menos a día de hoy en el Betis confían en poder llegar a un acuerdo.

Evidentemente, su salario tendría que ser de nuevo compartido en este segundo año de cesión. Además, su rendimiento tendría que ser lo suficientemente bueno como para que los de Pellegrini decidan apostar por él. Y desde la entidad verdiblanca creen que hay un requisito indispensable que acercaría esta operación a buen puerto.

Ese requisito pasa por la continuidad de Rúben Amorim. El actual entrenador del Manchester United es una apuesta en firme de su directiva y no cuenta con el futbolista brasileño desde que llegó a las filas de los Red Devils. Si continúa la próxima temporada, unas cifras astronómicas tendría que hacer Antony para que este entrenador cambiase su opinión y lo quisiera en la próxima plantilla de la 25/26. Por lo tanto, en Heliópolis, ven con un alto porcentaje de probabilidad la continuidad como cedido un año más si lo hace bien, si continúa el entrenador del Manchester United y sobre todo si el equipo se clasifica para Europa. Si no se consigue este último requisito, estaría prácticamente descartada, no solo la permanencia del brasileño, sino de muchas otras estrellas que ahora mismo tiene la plantilla y cuyos salarios serían inasumibles en esta nueva situación.