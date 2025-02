Antony: "Es importante estar bien contigo mismo para rendir bien"

SEVILLA/Los primeros días de Antony en Sevilla han ido un no parar. De llegar desde Málaga en coche y pasar al día siguiente el reconocimiento médico hasta debutar en el Benito Villamarín pocos días después y siguiendo en el día de hoy, con una presentación conjunta con el Cucho Hernández en al que también han estado presentes el presidente Ángel Haro y el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo. Ha sido un acto en el que el sudamericano ha llamado mucho la atención debido al enorme cartel con el que ha llegado al Betis y lo que en su día le costó al Manchester United.

"Antony es un jugador que no estaba a gusto en el Manchester y en el Betis se dan todos los condicionantes para que pueda relanzar su carrera. Nos va a aportar mucho y nos va a dar un impulso para subir puestos en la clasificación. Es una figura de talla mundial en el futbol de élite", exponía el presidente Ángel Haro sobre el de la canarinha. Después, al ser preguntado por el gol que le marcó al conjunto bético en Old Trafford contestó: "Buenos pero ahora estoy aquí y tengo que marcar más goles así con la camiseta del Betis". Todo, antes de exponer su discurso de presentación: "Mi familia sabe los momentos difíciles que yo pasé. Estoy feliz por estar aquí".

¿Por qué el Betis?

Para mí también, para ser honesto. Mi español no es tan bueno. Tenía propuestas, pero cuando me aparece Betis, hablando con mi mujer, sentí una certeza en mi corazón y me quedé tranquilo. Estoy feliz de estar aquí y espero conquistar muchos objetivos y grandes cosas aquí.

¿Ganas de recuperar tu mejor versión?

Yo quiero recuperar mi mejor versión. Los primeros pasos son estar feliz y contento. Aquí todo es increíble y estamos muy felices. Como dices, trabajar día a día para estar en mi mejor versión y ayudar al equipo.

¿Cómo de importante es recuperar la confianza?

Es muy importante. Cuando estás feliz, las cosas fluyen. Aquí estoy muy feliz. Tengo poco tiempo aquí y me encanta todo. Las personas, la ciudad... Es muy importante estar bien contigo mismo para poder rendir bien.

¿Te gustaría quedarte más tiempo en el Betis?

Yo pasé momentos difíciles en Manchester, pero tenemos que respetar los procesos. Yo estoy agradecido por todo lo que hizo Manchester United por mí. Quedarme mas tiempo depende del presidente y de los clubes. Para mí, ahora mismo lo importante es disfrutar todos los días. Más adelante podremos hablar de eso.

¿Te vas a dejar la vida por el Betis?

Sí. Voy a dejarme la vida. No sólo en los partidos, sino en los entrenamientos todos los días. Es un club que merece que siempre haga eso. Estoy muy feliz. Jugué el primer partido y me dejé la vida y al 100% voy a hacer todo.

¿Qué tal con Pellegrini?

Con el mister tenía una experiencia increíble. Hablé con él y la conversación fue muy buena. Muy tranquilo, y por eso en el día día y en los partidos juego muy tranquilo. Todos saben la experiencia que tiene y estoy muy tranquilo con él.

¿Qué te parecen los grandes jugadores que hay en la plantilla?

Bueno, para mí es muy importante estar con jugadores como Isco, que ha ganado cinco Champions y ver la humildad que tiene. También Lo Celso, que ha ganado un Mundial. Todos los días estoy aprendiendo mucho de todos.

¿Qué pueden aportarse Cucho y Antony?

Antes hablaba con él que estamos creando una buena relación para yo jugar de la mejor forma para que él marque en todos los partidos. Es importante que tengamos conexión lo antes posible para marcar muchos goles.

¿Qué objetivos se marca?

Quiero conquistar los objetivos. Hay que estar peleando arriba porque el Betis es un gran club. Hay que pelear por todo, también en la Conference. Un gran club tiene que estar arriba, con los mejores. Mi ídolo es Leo Messi.