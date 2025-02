El Betis, de nuevo, gran animador del mercado invernal

Sevilla/El Betis ha vuelto a ser el gran animador de la Liga en el mercado invernal. La idea del club verdiblanco, como indicó su presidente, Ángel Haro, en la última junta de accionistas, no pasaba por hacer grandes inversiones, pero la realidad futbolística, la cual ya se veía desde el cierre de la última ventana de verano, dejaba entrever la necesidad de fichajes en enero.

"No nos tenemos que obsesionar, de nuevo, en hacer un mercado de fichajes de invierno como hicimos el año pasado donde fuimos el animador del mercado, eso no va a pasar", dijo por entonces el máximo dirigente en esa línea de austeridad y cantera continuada en su momento por Ramón Alarcón, CEO bético: "Creemos que la plantilla es suficiente para nuestros objetivos".

En septiembre se veía ya la necesidad de fichar en enero pese a la idea de austeridad y cantera

Pero lo visto en el terreno de juego indicaba lo contrario y los heliopolitanos se han movido para cubrir algunas de las bastantes carencias que dejó la planificación estival. Una ventana de enero agitada que deja también deberes para el próximo verano.

SALIDAS Y LLEGADAS

El Betis vendió a Assane (11 millones de euros) al Como y a Rui Silva al Sporting de Portugal (cesión con opción de compra obligatoria en verano (4,5), cedió a Iker Losada al Celta –un fichaje poco entendible en verano– y cedió a Juanmi al Getafe –ya se veía en verano que no podía ser el jugador que tapara el hueco de Ayoze y compitiera con Abde– con una opción de compra obligatoria para los azulones (en torno al millón y medio de euros) en función de una serie de variables. Cuatro salidas y dos llegadas para intentar elevar el nivel del ataque, Antony y el Cucho.

Con Antony, y después de la buena carta de presentación en su debut ante el Athletic, el Betis gana en velocidad, desborde y verticalidad, algo que no tenía en la banda derecha. Un buen e interesante movimiento del club verdiblanco para hacerse con los servicios de un jugador cuyo rendimiento determinará si lo invertido o no en la operación con el Manchester United mereció o no la pena, pero a priori en esa zona elevan los de Heliópolis el nivel.

El rendimiento de Antony y el Cucho determinará si el desembolso realizado acaba siendo bueno o no

Lo mismo sucederá con el Cucho Hernández tras desembolsar el Betis algo más de 12 millones de euros al Columbus Crew por el traspaso del delantero colombiano de 25 años. Una inversión, según el club verdiblanco, adelantada de cara a la próxima ventana del mercado, como señaló en los medios oficiales Ramón Alarcón analizando la llegada del punta colombiano: "Hemos adelantado una operación del próximo verano". No obstante, no deja de sorprender que si la operación estaba prevista para dentro de unos meses se haya producido el último día y casi a última hora del cierre del mercado mientras el jugador se encontraba de pretemporada con el Columbus tras disputar su último partido oficial el 3 de noviembre de 2024.

Tendrá, por tanto, el Cucho que ir poco a poco cogiendo el mejor tono físico para competir y ayudar en forma de goles a un Betis que necesitaba un refuerzo para la delantera. En verano, habrá que ver qué ocurre con Bakambu y Vitor Roque tras ser el colombiano la gran apuesta del club verdiblanco para el ataque.

NECESIDADES POR CUBRIR

El Betis esperará a junio para reforzar la portería con Álvaro Valles, pero visto el rendimiento actual de Adrián y Fran Vieites las dudas en ese puesto son importantes, a la espera de que ambos eleven el nivel. El problema en el lateral izquierdo es obvio, pues ni Perraud ni Ricardo Rodríguez terminan de convencer. En el centro del campo apenas hay empaque y la producción de juego es baja.

Isco y Lo Celso, dos grandes futbolistas para un sitio similar mientras falta un pivote creativo, ¿Ceballos?

Falta un organizador creativo que el verano pasado apuntaba a ser Dani Ceballos, pero entonces el Betis decidió apostar por Lo Celso, un extraordinario futbolista pero que ocupa la misma posición que Isco y que, por ahora, si no es en su sitio natural, la mediapunta, no acaba de rendir (no se le ve a gusto ni en la banda derecha ni en el doble pivote). Deberes, por tanto, para el verano, amén de darle una vuelta también al centro de la defensa y al lateral derecho.

CANTERA, GRAN APUESTA

El buen trabajo que viene realizando el Betis en la cantera le da frutos a modo rédito económico (como ejemplos, las ventas de Assane y Rodri) y rendimiento en el campo. Jesús Rodríguez, Pablo García, Ángel Ortiz, Arribas, Dani Pérez... jóvenes talentos que dan aire fresco y ponen el sello canterano a un equipo heliopolitano que debe empezar a variar el rumbo en la Liga de cara a esa lucha por los puestos europeos. Si no, viendo la irregularidad liguera, empezará a ver la Conference como la principal vía para jugar por el Viejo Continente el próximo curso. Así, con el mercado ya cerrado, momento para el balón.