Ángel Haro y 20 millones que necesita el Betis

SEVILLA/Tras la junta de accionistas celebrada en el Hotel Barceló Renacimiento en clave Real Betis Balompié, el presidente Ángel Haro ha atendido a los medios de comunicación en una intervención más extensa de lo normal donde los dos temas principales han sido la polémica con el Sevilla FC y la situación del equipo bético en el mercado y las cuentas.

Le preguntábamos en Diario de Sevilla si con los presupuestos de plusvalías de la entidad bética, habría que conseguir cerca de 20 millones en plusvalías antes del 30 de junio de 2025. Esto ha contestado Haro: "Sí, efectivamente tenemos que tener plusvalía, como habéis visto, en los presupuestos para poder cuadrar las cuentas y por eso tenemos que hacer un ejercicio a medio o largo plazo de bajar nuestra masa salarial y he dicho los distintos escenarios que se pueden dar y, por tanto, tenemos que ir a una masa salarial un poquito menor. Este año hemos podido mantener la masa salarial que teníamos los años anteriores gracias a la ampliación de capital, pero no todos los años vamos a poder hacer una ampliación de capital, ni debemos hacer una ampliación de capital".

"Sí, seguimos atentos al mercado de invierno y estamos viendo oportunidades, lógicamente la dirección deportiva está trabajando, pero para que vengan jugadores tienen que salir jugadores y tenemos que ver cómo nos encontramos, que haya cupos, no solamente porque al final tenemos la cantidad de jugadores que tenemos, pero que no nos tenemos que obsesionar de nuevo a hacer un mercado de fichajes de invierno como hicimos el año pasado donde fuimos el animador del mercado, eso no va a pasar", comentaba sobre la posibilidad de acudir al mercado de invierno.

Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente del Betis, conversan de manera distendida antes del inicio de la junta de accionistas. / José Ángel García

Sobre la sanción al Chimy Ávila

"Sí, bueno, me parece mal. Vamos a recurrir. Aceptaremos la norma de huevo, pero mientras tengamos recursos, pues, lo vamos a utilizar. Ya dije mi opinión sobre el arbitraje en concreto. Creo que estas cosas hay que evitarlas. Sobre todo, no entendemos que el árbitro de VAR no entrara en la jugada. Vamos, solamente no lo entendemos nosotros. No lo entiende nadie de la comunidad de fútbol", decía.

Al hilo de ello, sobre Medina Cantalejo ha añadido: "Sí, como sabéis es una relación cordial y hablamos lógicamente y ese tipo de conversaciones permanecen dentro de la privacidad y hay que ser respetuosos con el Comité, creo y confío que van a tomar decisiones cuando estas cosas pasen, no es sencillo porque no hay siempre unanimidad en la toma de decisiones, el criterio con respecto a una acción concreta, pues depende de muchos temas, porque el reglamento es un reglamento que da pie a que sea subjetivo la apreciación que pueda tener cada uno del colectivo arbitral, estamos teniendo una conversión fluida, cuando tengamos errores groseros como lo hemos tenido vamos a protestar, vamos a ser respetuosos siempre con el arbitral en general y con los árbitros, pero cuando un árbitro tenga un error que no sepamos entender, pues claro que vamos a pedir explicaciones".

Cuadra Fernández y Chimy Ávila. / Andreu Esteban / Efe

Sobre la polémica con el estadio

Haremos algunas actuaciones en verano del orden de las que estamos haciendo, dos, tres. Y, por supuesto, salimos muy respetuosos con el barrio, como hemos sido, y ordenará el barrio, que sabéis que siempre hay problemas de tráfico, problemas que se generan en torno al partido, que algunos serán posibles de subsanar, otros no, porque tenemos un estadio que está en un casco urbano.