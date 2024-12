Haro: "Los símbolos del Betis no se tocan"

Ángel Haro aprovechó la intervención de uno de los accionistas para asegurar que "los símbolos del Betis no se tocan", al hilo de malestar del Sevilla porla sanción recibida por los tres jugadores que en el pasado derbi mostraron una bandera con la silueta del escudo del Betis tachado, algo por lo que el conjunto nervionense estudia romper relaciones con el club heliopolitano.

"Me han sorprendido. Los profesionles deben ser respetuosos con las instituciones y sus símbolos. El Betis no denunció nada, sólo puso a disposición de los comités unas imágenes. No pedíamos ninguna sanción económica ni deportiva. No somos responsables de que no jueguen. Los únicos responsables son los que han realizado un hecho punible", indicó el máximo dirigente verdiblanco, que añadió: "Betis y Sevilla hemos apostado por una rivalidad sana. Hasta de generosidad. En el derbi copero toda España vio lo que pasó y ahorsa nos dan la razón. Tendimos la mano sin haber una disculpa de por medio. También es falso que hayamos sentado un predecedente, porque el Sevilla ya denunció un tifo, al que la policía dio el visto bueno, por apología a la violencia y no hicimos comnunicado alguno", recordó.

Y fue más allá el presidente asegurando que desde la entidad se será "taxativo cuando se atente contra los símbolos del Betis". "Estamos cansados de que cuando pasan en un lado es sevillanía y cuando pasa en el campo del Betis prácticamente cometemos un crimen de estado. Hace tiempo que no hablo con la directiva del Sevilla y sigo con el mismo teléfono y podíamos haber hablado de esto. Los símbolos no se van a tocar", aseguró.