Así fue la inexplicable expulsión al Chimy Ávila

SEVILLA/Un partido más, una semana más, el Real Betis vuelve a ser noticia entre otras cosas, por protagonizar uno de los escándalos arbitrales de las últimas semanas de LaLiga, y cómo no, de nuevo en contra. Estaba siendo un partido bastante interesante de los de Manuel Pellegrini en el Estadio de la Cerámica ante un Villarreal que había salido agresivo en los primeros minutos, pero que luego se había dejado dominar por un equipo bético que estaba dominando muy bien el arte de la presión. De hecho, hizo mucho daño en constantes ocasiones robando pelotas comprometidas a Pape Gueye y a Eric Bailly que se convirtieron después en ocasiones de gol. De hecho, el tanto de Vitor Roque en una maravillosa jugada colectiva viene precedido de un robo de balón. Pero poco después del tanto del brasileño iba a suceder una acción en el partido que dejó perplejo a todo el mundo.

Corría el minuto 34 cuando un contragolpe, Chimy Ávila es superado de forma clara por Álex Baena y el argentino se lanza al suelo decidido a cortar la peligrosa jugada y asumiendo la amonestación que le iba a mostrar el colegiado. En un primer intento por golpear al internacional español y cortar su carrera, falla, no le da, y con la otra pierna si impacta por detrás levemente en lo que fue una acción clara de tarjeta amarilla. Pero lo fue para todo el mundo menos para Cuadra Fernández y su homónimo en el VAR, Pizarro Gómez.

No lo revisó ni en el VAR

Un error puede tenerlo cualquier profesional, y más en un partido de tanto nivel, donde todas las jugadas van a una velocidad de crucero. Ese error lo tuvo el árbitro principal del partido ante la incredulidad de todos los presentes en la disciplina verdiblanca. Los jugadores protestaban, el Chimy Ávila no se quería marchar del terreno de juego, Pellegrini no hacía más que insistir en la revisión para que no se equivocasen de nuevo en contra de su equipo, pero Cuadra Fernández no quería saber nada más. Ni Pizarro Gómez lo llamó, ni el juez principal del partido hizo por llevarse la mano al pinganillo y asegurarse de su decisión.

Una decisión que a la postre significó un condicionante tremendo para el Betis que tuvo que adaptar todo su plan de partido por estar con un futbolista menos injustamente ante un equipo tan completo y difícil como el de Marcelino y un escenario tan imponente como La Cerámica.

Chimy Ávila protege el balón ante Parejo. / Andreu Esteban / Efe

Se repite la historia

En la entidad heliopolitana transmiten un mensaje de hastío y cansancio ante tantos fallos arbitrales que después terminan siendo definitivos en los resultados de sus partidos. Y es que ya es el enésimo en contra de un equipo que no está sabiendo encontrar su juego en muchas jornadas, que está teniendo una cantidad ingente de lesionados y para colmo, se encuentra con un agente externo que dificulta aún más la tarea.

Sigue el problema de fondo. Ese problema del que tanto se queja el Ingeniero en las ruedas de prensa. ¿Por qué jugadas tan decisivas y en las que en vídeo se aprecia un error tan flagrante, no hay revisión de VAR? Una respuesta que en este caso, sólo tiene Valentín Pizarro Gómez, el árbitro de VAR tanto en el derbi como ante el RC Celta de Vigo, que bien recordarán por más polémica arbitral.