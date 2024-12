Rajada de Ángel Haro por la expulsión del Chimy Ávila: "Es cuanto menos grotesco"

SEVILLA/La victoria del Real Betis Balompié en La Cerámica ha dado mucho de sí, con muchos análisis y muchos elementos a tener en cuenta en clave verdiblanca. Uno de los elementos a analizar tras el partido ha sido una de las decisiones arbitrales de Cuadra Fernández (y también de Pizarro Gómez en el VAR), en la expulsión del Chimy Ávila. En el minuto 34 de partido entendió, de forma inexplicable, que Chimy Ávila tenía que ser expulsado por una entrada sobre Álex Baena al cortar un contragolpe. Una jugada que a ojos de todo el panorama nacional ha recibido la misma calificación.

Una calificación que tampoco ha dudado en expresar el presidente de la entidad bética, Ángel Haro, que de forma extraordinaria ha tenido que salir a hablar en la televisión oficial del Betis para dar su visión de lo que ha ocurrido sobre el césped en la tarde de este domingo: "Si bueno, lo más importante es la victoria. Me gustaría darle la enhorabuena al equipo porque se ha podido sobreponer a todo. Seguramente ha sido un partido donde la actuación arbitral no la entendemos. Ha sido inexplicable, por no entrar en otras calificaciones".

Una jugada de difícil análisis

Y es que es realmente complicado entrar a calificar y sobre todo explicarse los motivos por los que Cuadra Fernández señaló de forma tan contundente esa tarjeta y sobre todo, y aquí es donde también pone el foco el máximo dirigente verdiblanco, por qué no llamó Pizarro Gómez a su compañero al VAR. "No entendemos la actuación arbitral. Ha podido ser determinante si no hubiera sido por la actuación del equipo. No sólo ha sido la actuación del árbitro de campo. También la del árbitro de VAR. No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la acción de la expulsión. Es cuanto menos grotesco", sentenciaba Ángel Haro.

"Además que cuando se le pide al árbitro que vaya a revisar, encima acabe sacando tarjetas a diestro y siniestro. Ni este árbitro ni el del VAR es la primera vez que tienen malas actuaciones con el Betis. Hay errores graves, y eso más que error grave es una grosería. Es injustificable lo que le ha pasado al Betis hoy y confío en la diligencia del CTA para que actúe respecto a lo que ha pasado hoy", manifestaba nuevamente.

Cuadra Fernández y Chimy Ávila. / Andreu Esteban / Efe

Pide consecuencias

Y es que como el propio presidente heliopolitano ha expuesto, no ha sido la primera vez que Cuadra Fernández ha expulsado injustamente a jugadores béticos y tampoco que Pizarro Gómez se salta a la torera el protocolo VAR. Es por eso que terminó pidiendo que el Comité Técnico de Árbitros entrase de oficio en la causa: "Creo que cuando hay errores como los que hemos tenido hoy, hay que poner explicaciones. Confío en que el CTA actúe y que haya respuesta cuando estas cosas pasan".

"Tiene mucho valor y además por cómo se ha dado esta victoria. El equipo ha resistido, ha metido otro gol. Enhorabuena al equipo que ha hecho un partidazo. Ahora hay que rematar la clasificación en Conference", terminó valorando sobre lo que le resta todavía este 2024 al conjunto de La Palmera.