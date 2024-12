Cuadra Fernández ya expulsó a Canales sin corrección del VAR

Cuadra Fernández va camino de récord, ya que en cuatro partidos que ha dirigido al Betis le ha expulsado a tres futbolistas. Los dos anteriores fue en un mismo encuentro, en la campaña 2022-23 en la derrota del Betis por 0-2 ante el Cádiz. Entonces la expulsión de Canales, una decisión errónea de Cuadra Fernández y González González (VAR), desquició al Betis, que no supo mantener la tranquilidad y entregó en bandeja el partido al Cádiz.

Todo empezó con la tarjeta roja al cántabro en la primera parte, que dejó al Betis en inferioridad numérica y todo siguió con un penalti por manos de Miranda y la agresión de Ruibal para dejar a su equipo con nueve.

Pero fue la roja a Canales de lo que derivó todo. El bético, curiosamente, fue expulsado en una acción similar a la de Chimy Ávila. Corría el minuto 31 cuando después de una pérdida frente a Rubén Sobrino lo derribó estando muy lejos de la portería. Cuadra Fernández lo tuvo claro y mostró la tarjeta roja, pese a que era un agarrón leve por atrás aún lejos de la portería y con jugadores verdiblancos cerca.

Ahora la expulsión de Chimy Ávila acrecenta las dudas sobre Cuadra Fernández y su VAR, Pizarro Gómez, que no le manda a mirar la acción pese a que lo que el colegiado les explica a los futbolistas no se corresponde con las imágenes que revelan que no se produce la agresión como el árbitro cree verla.