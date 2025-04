El TSJA libra provisionalmente a Alcalá de Guadaíra de pagar 20 millones a la Junta de Andalucía por el Metro

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido cautelarmente la petición de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para que pague 20,6 millones de euros por la obra de la conexión con el Metro. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que, como medida provisional mientras estudia más a fondo el asunto, suspende la resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía del pasado 27 de diciembre en la que exigía la liquidación de una deuda que proviene del convenio firmado por las dos administraciones en 2009.

“Como ya anuncié en su día, entendíamos que no procedía abonar cantidad alguna por entender que el convenio es nulo por varios motivos legales, entre ellos que el Metro por propia definición es una infraestructura metropolitana que no sólo beneficia a Alcalá, y por tanto es competencia metropolitana", ha explicado la portavoz del Gobierno municipal, Ángeles Ballesteros. "Además, la Junta ha incumplido el convenio al no ejecutar las obras a las que se refiere”, ha denunciado también.

Además de los argumentos legales, la portavoz municipal ha puesto el foco sobre convenios similares que se suscribieron con otras localidades como Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o Málaga. “Ninguna de ellas ha pagado nada por el Metro, por lo que el recurso de la Junta suponía un grave agravio comparativo para Alcalá”, ha manifestado Ballesteros.