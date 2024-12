"Era penalti y roja para el Barcelona"

SEVILLA/Una vez más en un partido del Betis hubo polémica arbitral. Algo que, por cierto, se ha vuelto costumbre dado el nivel que están mostrando los árbitros en todos y cada uno de los partidos de esta temporada. Si ante la Real Sociedad el equipo fue perjudicado en el penalti de Oyarzabal y ante el Sant Andreu muy beneficiado con las acciones de Sabaly y Bartra, ante el FC Barcelona tocó de nuevo cruz, o al menos así lo manifiesta uno de los mayores especialistas en arbitraje de España, el ex colegiado Iturralde González, que se encarga de analizar las jugadas polémicas en las retransmisiones de la Cadena SER.

En la acción lo que se puede observar es que Frenkie De Jong llega por detrás de la carrera de Vitor Roque, le toca levemente en el torso y comete el penalti abajo, dándole al brasileño un pisotón atrás en el que incluso llega a sacarle la bota del pie. Una acción que no fue señalizada en un inicio por Muñiz Ruiz y necesitó la llamada del VAR (y una incomprensible larga revisión) para decretar la pena máxima en favor del conjunto local.

La teoría de la tarjeta roja de Iturralde

En la retransmisión en directo, el que fuese árbitro de Primera División y ahora analista tenía bastante claro que con la revisión en el VAR, el colegiado del partido iba a sacarle tarjeta roja al colegiado holandés del Barça, pero finalmente tras la revisión no fue así: “Le pisa la bota. Corre por detrás y es penalti. Puede ser roja. Cuando no es roja, es cuando estás disputando el balón. Pero al correr por detrás, no es disputa de balón”. Lo dijo muy convencido y al final se mostró bastante sorprendido con la decisión final de Muñiz Ruiz.

"Es roja. Es oportunidad manifiesta de gol. Se mete por medio y Koundé está muy lejos", continuaba afirmando. En este caso, el reglamento es claro: "Si el árbitro señala un penalti a raíz de una infracción con la que el jugador hubiese evitado una ocasión manifiesta de gol, solamente se expulsará al infractor si la falta se cometió sin posiblidad de jugar el balón". ¿Tenía el jugador culé esa posibilidad? La realidad es que en las imágenes se ve como Vitor Roque le gana la posición.

Así lo interpretó el árbitro

Transcurridas unas horas desde la polémica situación, la RFEF publicaba en sus redes sociales los audios del VAR que se habían producido en el partido. Una vez al árbitro principal valoró el penalti, se dispuso a catalogar la amonestación. "Abajo hay un contacto de la bota, efectivamente. Para en el punto del impacto que se vea bien la bota. Vale, luego toca el balón, pero es secundario. No, no la toca. Pónmela en amplio, que quiero valorar esa acción disciplinaria. Acción temeraria no es. Vamos a amonestar al 21 y voy a cancelar el agarrón posterior y la tarjeta al 16 (Altimira), pues el ataque queda anulado. Penalti y amarilla", comentó Muñiz Ruiz.

Una situación realmente inquietante, al valorar si la acción es temeraria o no en lugar de si el infractor tenía opción o no de jugar el balón, que es lo que marca el reglamento para inclinarse hacia un lado u otro en el color de la tarjeta.