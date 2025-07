El Betis maneja los tiempos con los candidatos para el centro del campo

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue en su proceso de renovación del centro del campo. La oficialidad en la salida de William Carvalho está cada vez más cerca (se desvinculará del Betis y luego elegirá entre dos destinos que han avanzado mucho por él, siendo uno un equipo de Catar). La oficialidad de la salida de Johnny Cardoso será la semana que viene casi con total seguridad (ya que el casi no se puede quitar en el mundo del fútbol). Tras estas dos salidas, llegarán las entradas. A pesar de que la prioridad número uno en estos momentos es la repatriación de Antony, por quién se avanzará en los próximos días y cuya familia ya está en Sevilla), se trabaja paralelamente en todas las líneas y la medular es el punto central de los movimientos.

Un nombre que se debe tratar es el de Rolando Mandragora. Desde que Diario de Sevilla apuntó su nombre como opción fuerte en la lista final de los verdiblancos para una de esas dos posiciones se ha venido detallando paso a paso cómo avanzaban las negociaciones. Ya se indicó que a mediados de esta semana iba a haber una reunión entre su entorno y la Fiorentina para saber las condiciones de una hipotética renovación, y así fue.

Una situación que tendrá novedades pronto

El Correo Andalucía informa de que la oferta de renovación estaría cifrada en cuatro años a raíz de dos millones netos por temporada. Y así mismo lo ha podido corroborar Diario de Sevilla. De hecho, fuentes cercanas al futbolista de Nápoles admiten a este medio que a principios de la próxima semana habrá una nueva toma de contacto en la que se podrán conocer avances algo más definitivos de la situación. Debido al cariño que tiene Mandragora a la Fiorentina (que mientras, sigue apretando por Simon Sohm), el Betis tendrá que trabajar duro a nivel económico y con la palabra del proyecto para convencerlo. De hecho, con el conjunto viola el acuerdo no pasará, si son fieles en Heliópolis a su primera voluntad, de los 10 millones de euros. El no cerrar la incorporación, tal y como le consta a este diario, sería un golpe para la dirección deportiva a pesar de la dificultad que ha cogido en los últimos días la situación.

Pero el napolitano no es el único futbolista 'box to box' que han intentado. El Betis ha tenido varias reuniones por Weston McKennie, por el que la Juventus pedía en principio unos 15 millones pero ha ido subiendo el precio hasta ser desorbitado. Además, el salario del futbolista no ayuda, pues es de 4,5 millones brutos y no ha renovado con los italianos porque quería llegar a los 4 millones netos. En Sky Sports son fieles defensores de que el Betis puja seriamente por Asllani, del Inter, pero de momento es una operación que no ha pasado a mayores.

Fuerte es el gusto y el interés de los verdiblancos por Gabriel Moscardo. Dentro del perfil de jugador defensivo, es el que más gusta a la dirección deportiva verdiblanca que en el rol de 'cinco', también estuvo bien posicionado un Barrenechea que nunca bajó, hasta ahora, sus altísimas pretensiones económicas.

La historia de Ceballos llegará a agosto

Como bien viene detallando Diario de Sevilla respecto a este movimiento, a día de hoy, los movimientos para un posible regreso de Dani Ceballos al Betis son casi inexistentes. Eso sí, hay varias realidades en este asunto: una es que a pesar de las palabras de Xabi Alonso, no cuenta para él. No le ha dado importancia en el Mundial y además el Madrid va a firmar a un centrocampista. La otra es que a día de hoy, sigue siendo el favorito de la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo para llevar la manija del centro del campo en el rol de organizador sustituyendo a William Carvalho.

¿Los problemas? Primero, el Betis no va a pagar un traspaso cuantioso al Real Madrid por Ceballos, por lo que la presión del futbolista en el Bernabéu es clave. No le han cumplido los minutos que le prometieron, renovó sin amortización pendiente y además, su último posible Mundial con España le va a pasar por delante sin darse cuenta si no hace algo. Eso entre clubes. Luego, los aproximadamente dos millones netos que tendría que pasar a percibir. Un hueco que podría hacerse con diferentes salidas, pero que con el hueco que dejarían William Carvalho y el Chimy Ávila estaría más que resuelto. Ya hubo acuerdo con el jugador el pasado verano, por lo que el verdadero foco está, quizá, en el punto más lento y difícil, el primero.