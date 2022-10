El rockero Silvio se declara “bético” ante Jesús Quintero

El rockero Silvio Rodríguez Melgarejo se declara “bético” en una genial entrevista con el recordado Jesús Quintero, de quien el cantante asegura que no entiende por qué es bético cuando sale a relucir en la conversación los colores futbolísticos de Silvio, reconocido sevillista que sin embargo le dedicó una canción al Betis.

“A mí hay algo de ti que me ha preocupado mucho. ¿Por qué eres sevillista y no bético?”, le pregunta Quintero. Tras una gran pausa, Silvio responde: “Una cosa que me ha preocupado a mí siempre es por qué coño eres bético tú”.

Tras carcajadas por parte de ambos, el entrevistador sigue: “De vez en cuando se te escapa que te gusta Denilson, que te gusta el grito de guerra 'viva el Betis manquepierda...”.

Silvio niega con la cabeza. ”Ah, ¿no? Pues mira en esa me he confundido” (risas)

-Con tu permiso, eh (Silvio le da un trago al whiski)

-¿Nunca sentiste la tentación de hacerte bético?

-Yo soy bético (bebe agua)

-No me dejes 'colgao'...

-No te dejo. Quintero, tú me has visto a mí en el campo del Sevilla. Yo soy bético también. Yo te he pedido a ti una entrada 'pa' poder entrar en el campo del Betis (pausa). 'Pa' ver el balón, la escuela (guiño al presentador). Me estás diciendo antiguo, ¿verdad?

-No, ¿yo?

-No, nadie, yo mismo.