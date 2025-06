Rodrigo Riquelme y Bryan Zaragoza, en la balanza del Betis

Sevilla/El Betis lleva tiempo rastreando y trabajado en el mercado de los extremos. La más que probable salida de Jesús Rodríguez, con el Como y el Aston Villa al acecho, hace que el club verdiblanco avance en busca de un refuerzo para esa zona y dos son los jugadores que ocupan en estos momentos los primeros puestos en la lista que maneja la dirección deportiva: Rodrigo Riquelme y Bryan Zaragoza.

Betis y Atlético de Madrid se encuentran en negociaciones por Johnny Cardoso, pero en esos contactos entre clubes se encuentra también presente el nombre de Rodrigo Riquelme. Según avanza Matteo Moretto, ambas entidades tratan de llegar a un acuerdo para que el jugador rojiblanco recale en Heliópolis por una cantidad entre los 8 y 12 millones de euros más un porcentaje de una futura venta.

Ruibal presiona a Bryan Zaragoza. / Antonio Pizarro

Que el Betis, mediante Manu Fajardo y Ramón Alarcón, se haya desplazado a Madrid en las reuniones con el Atlético por Johnny Cardoso no es casualidad, pues los dirigentes verdiblancos han tratado también negociaciones de otros futbolistas, entre ellas las de Rodrigo Riquelme, muy del gusto de la dirección deportiva.

No obstante, el Betis no se ha olvidado en absoluto de Bryan Zaragoza. La comisión deportiva conoce de primera mano el precio de salida del Bayern Múnich (15 millones) para el traspaso del extremo y pese a que el Celta anda en la pole, los verdiblancos no han dicho la última palabra y sigue muy pendientes de la situación del futbolista.

Así, como es habitual en estos casos, el Betis trabaja en dos opciones para reforzar la banda derecha, pues todo apunta a que el futuro de Jesús Rodríguez pasa por estar lejos de Heliópolis. Riquelme y Bryan Zaragoza, en la balanza.