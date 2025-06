Un paso clave en la planificación del Betis

SEVILLA/Como ya se venía anunciando la pasada semana a pesar de algunas insistencias en sentido contrario, esta semana va a ser clave en la planificación deportiva de la temporada del Real Betis Balompié. A la hora de publicación de esta noticia todavía Atlético de Madrid y el conjunto de La Palmera no han alcanzado un acuerdo por Johnny Cardoso, quien sí lo tiene con los colchoneros hasta 2030 desde hace bastante tiempo. Desde Madrid se intenta presionar dando la operación por zanjada desde la tarde de este pasado martes en 30 millones de euros y sus correspondientes variables (que no quiere decir que finalmente el Betis no ceda y acabe bajando sus pretensiones), pero siguen estando algo lejos en el precio final y el porcentaje con el que se quedarán en Heliópolis, que sigue sin estar fijado.

En La Palmera siempre han querido que entre fijos, pluses y valoraciones de porcentajes la operación se acerque a esos 40 millones de euros y el Atlético se ha mantenido firme en los 25 fijos. Lo que diversas fuentes transmiten a Diario de Sevilla es que el acuerdo es inminente y que esas diferencias deberían resolverse durante este miércoles y que sería raro que pasase del jueves sean esas o no las cantidades definitivas.

Johnny Cardoso realiza el calentamiento previo a un partido de esta campaña recién concluida. / AFP 7

Johnny Cardoso, una llave para la planificación

En el Betis empezaron las negociaciones sin bajarse del burro. 40 millones. Pero si finalmente han decidido reducir algo el montante es por dos motivos: porque el jugador quiere ir a Madrid y porque saben que es una cantidad de dinero clave para el correcto desarrollo de la hoja de ruta marcada en el mercado de fichajes. Teniendo en cuenta lo que le costó al conjunto heliopolitano la contratación del brasileño, el porcentaje que se lleva SC Internacional, los derechos de formación y el porcentaje que se llevaría el fondo de inversión que puso de su dinero para la operación, la plusvalía íntegra estaría alrededor de los 20 millones de euros si sale por 35.

Una cantidad que permite activar algunas operaciones para seguir apuntillando la plantilla. Pero no solo esto es importante. Para que las aspiraciones en la ventana estival sean altamente prometedoras, también va a tener mucho peso la operación de Jesús Rodríguez. Desde Los Bermejales creen que esta semana podrían, si no cerrarse las dos, dejar la del alcalareño bastante encamina, ya que tiene muchos pretendientes y la puja sube por momentos.

Manuel Pellegrini saluda a Antony tras la final de la Conference League. / Julio Muñoz / Efe

Antony y el centro del campo, las grandes inversiones

Un alto porcentaje de la inversión bética en este mercado va a estar destinada a Antony. El brasileño podría amortizar cerca de 4 millones de euros anuales si se termina haciendo el Betis con su propiedad este verano (algo que está aún por ver, porque la opción que está encima de la mesa es una cesión, en principio y efectuar el pago el año que viene). La próxima semana habrá novedades en su caso, ya que deben cerrarse las salidas en Heliópolis y luego comenzar con el paso de las entradas. Además, como ya avanzó en exclusiva este diario, hasta que Antony no vuelva de las vacaciones poco más hay que hablar.

Pero el apartado del centro del campo es el que verdaderamente se va a llevar la gran inversión. Un buen centrocampista de corte defensivo y un jugador creativo que supla a William Carvalho no son operaciones ni sencillas ni baratas, por lo que ahí estará el gran gasto de millones este verano.