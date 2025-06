Antony aprieta y se hace fuerte en su postura: sólo Betis

Sevilla/El tiempo corre a favor del Betis en el caso Antony. El brasileño se hacer fuerte y ya ha mostrado más de una vez en poco tiempo que su deseo es volver a Heliópolis y en el fútbol, en la mayoría de los casos, un futbolista acaba donde desea jugar. El Manchester United quiere venderlo para que los 95 millones que pagó por él al Ajax en 2022 no sea dinero tirado a la basura, pero esto no es la NBA y los jugadores no son mercancías que los clubes colocan donde quieren, sino que es necesario un acuerdo a tres bandas y el paulista no se baja del burro, de momento, y sólo piensa en verdiblanco.

Defenestrado en Old Trafford, Antony resurgió en Sevilla y ahí quiere regresar. El verano no ha hecho más que empezar y todas las partes saben que será una negociación que se cocerá a fuego lento. Y mientras más días pasen, mejor para el conjunto bético. Ruben Amorim, técnico del United, no quiere a Antony en la plantilla. Forma parte de un póker de estrellas señaladas, junto a Jadon Sancho (un traspaso de 85 millones en 2021), Alejandro Garnacho, fotografiado recientemente con la camiseta del Aston Villa y el número 9 que lució Marcus Rashford (cedido allí este curso), el cuarto al que el cuadro inglés le busca salida, pero unos no tienen mercado por el precio requerido, otros no están dispuesto a rebajar su sueldo y el brasileño, por su parte, aprieta a su club para que llegue a un acuerdo con el Betis, ya que ha expresado que su salida pasa por ahí.

La primera propuesta presentada por el Betis no satisface los intereses de los dirigentes británicos. Ni las cantidades ni la fórmula manifestada por el club que preside Ángel Haro, que ya manifestó que no se harán grandes dispendios. Y es que en el plan de ruta sigue estando rebajar la masa salarial de la plantilla. Ya hace un año el dirigente aseguraba que el reto era hacer una plantilla competitiva para ir a Europa, aunque “reduciendo el gasto en la misma de 116 a 108 millones”. Ahora el reto es dejar esa cifra en torno a los 100 millones, pero igualmente hacer un equipo capaz de mantener el nivel en la liga y competir en la Europa League.

Por eso no entra en los planes elevar la oferta por Antony (ni por nadie). El plan está claro. Esperar. El jugador ya ha dado pasos. Más allá de ejercitarse con las calzonas del Betis o celebrar un gol en un videojuego con su personaje bético, el brasileño se rebajaría un 30% su salario para que cuadre con los números previstos en Heliópolis, pero siempre que su destino sea el que quiere.

Y es que diversos medios apuntan que el Como italiano, que también se habría interesado por Jesús Rodríguez y Abde, habría hecho una oferta por Antony de 40 millones al Manchester United. Pero la negativa del jugador a estas alturas del verano condenó la negociación. No hubo. El futbolista hace, de momento, lo que está en su mano. El Betis, también. Los Red Devils esperan. Desde Turquía se apunta que el Besiktas podría entrar en la puja, pero Antony se hace fuerte. Quiere regresar al Betis. Pero de momento toca esperar a que todas las partes se pongan de acuerdo. El verano no ha hecho más que empezar y los buenos fichajes se cuecen a fuego lento.