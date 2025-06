Johnny Cardoso, feliz en el Betis pero consciente de un aspecto clave en su futuro

Johnny Cardoso va a ser uno de los nombres del verano en clave Real Betis Balompié. La temporada y media que lleva a las órdenes de Manuel Pellegrini han servido al estadounidense para demostrar un crecimiento enorme a nivel futbolístico, pero también para avanzar en muchas cosas que importan, y mucho, en la vida de un futbolista. Hay aspectos al margen de los posibles acuerdos con otros equipos y los que ya se habían pactado en el pasado. Al recabar información sobre la situación del centrocampista durante meses siempre se ha advertido una cosa: Johnny Cardoso está muy feliz en el equipo de La Palmera. Está muy feliz en Sevilla y sobre todo en un vestuario y en una entidad que lo acogieron en su día como uno más de la familia y que ahora forma parte de ella. De hecho, durante estos últimos meses no se ha descartado la posibilidad de seguir en Heliópolis.

Pero claro, esta era una opción muy complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que están detrás de sus servicios desde hace varios meses y el salario que ofrecen es inalcanzable para el Betis. De hecho, una posibilidad de seguir en Sevilla pasaba por otra renovación de contrato y un aumento muy sensible de sus emolumentos para competir dichas ofertas. Esto, se comentó el pasado 28 de abril al mismo tiempo que se colocaba como una posibilidad remota.

Johnny Cardoso protege el balón ante la presión de Julián Álvarez. / Mariscal / Efe

Johnny está muy feliz en el Betis pero la carrera de un jugador es corta

Muchos aficionados se preguntarán... "Si Johnny Cardoso está feliz en Sevilla, ¿por qué no renueva por algo menos de dinero y se queda?". Una situación mil veces vivida en el mundo del fútbol. La carrera de un futbolista es corta, y los grandes contratos económicos no se desaprovechan. Eso sí, el agradecimiento del futbolista es mayúsculo y tiene muy claro que quiere ayudar a conseguir la mejor opción para todas las partes implicadas: su carrera y el propio equipo heliopolitano.

Aquí es donde comienza el análisis de la situación en el mercado. Según lo publicado el pasado 30 de enero, el Tottenham Hotspur se llevaría un 20% de la plusvalía del traspaso de Johnny Cardoso a cualquier otro club si era el equipo de La Palmera el que rompía el pacto de 25 millones de euros entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2025. A día de hoy, la información que maneja este diario es que no ha habido ninguna manifestación de los ingleses a ninguna de las partes de la negociación que indique que van a seguir adelante con esa cantidad. De hecho, las sensaciones de alguna de esas fuentes van en la dirección de que el jugador no interesa demasiado a los Spurs, pero todo puede cambiar en cualquier instante durante el próximo mes.

Antony, Johnny, William Carvalho y el Cucho, entre otros jugadores, realizan carrera continua en un momento del entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva. / José Ángel García

El Atlético de Madrid, avanza con una cifra en la mente del Betis

Sabiendo que las arcas de las oficinas del Benito Villamarín necesitan ingresos antes del 30 de junio, el futbolista está en el mercado. Aunque todavía no ha habido ninguna propuesta formal (más allá de aquella que se publicó en Diario de Sevilla allá por el mes de enero de 20 millones de euros por parte del Wolverhampton), se espera que el Atlético de Madrid se mueva de forma certera por el jugador. Todavía no ha habido ningún tipo de contacto del Cholo Simeone para tratar de decidir al de Denville, pero hay conversaciones entre las partes. Fuentes de la negociación indican que "no hay nada cerrado", por el momento.

Atendiendo a que las conversaciones hace días que empezaron, que los colchoneros están decididos a avanzar por el jugador, que el Tottenham no ha mostrado interés en activar su opción hasta el momento (31 de mayo), lo poco que queda por conocer es cuál sería el importe del traspaso. Hay muchas conjeturas, pero entre lo que el Betis le tiene que dar a Internacional y la penalización si no se va al Tottenham (si es que el jugador aceptase), la cifra asciende a muchos millones por encima de esos 25.