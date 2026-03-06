Estas son algunas de las camisetas retro con las que el Betis podría jugar ante Osasuna

LaLiga EA Sports ha dado un golpe de efecto total con la iniciativa que ha oficializado recientemente en torno a la forma en la que algunos equipos de la competición se presentarán ante sus aficionados y el mundo entero en la próxima jornada 31 de la competición, que se celebrará entre el 10 y el 13 de abril. Esa semana, a los heliopolitanos les toca disputar un nuevo compromiso liguero en El Sadar, ante Club Atlético Osasuna. "La Jornada Retro LaLiga nace como una expresión tangible de “un legado muy vivo”, convirtiendo la historia de los clubes en una experiencia que se emociona, se celebra y también se viste sobre el terreno de juego. Las camisetas históricas, reinterpretadas para la competición actual, actúan como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol", establece LaLiga en su web sobre la iniciativa.

Todavía queda un tiempo para que los equipos implicados anuncien cuál será el uniforme definitivo, pero en la tienda oficial del combinado de La Palmera hay algunas pistas y en Diario de Sevilla se ha querido mostrar cuáles son. Las siguientes son simplemente las que tienen colocadas en la página web oficial porque tienen una simbología especial, pero Hummel siempre podría optar por emular un diseño antiguo de cualquier campaña del siglo XX y habrá que esperar para descubrirlo.

Camiseta retro del Betis en el curso 1915 / RBB

La camiseta del Betis en 1915

Es la más antigua de la colección. El año 1915 es muy importante en la historia del Real Betis Balompié porque fue cuando el club adoptó oficialmente el nombre con el que se conoce hoy día. Ese año se produjo la fusión entre Sevilla Balompié y Betis Football Club, dos equipos de Sevilla que decidieron unirse para formar una entidad más fuerte. Tras esta unión, el club pasó a llamarse Real Betis Balompié y recibió además el título de “Real” otorgado por el rey Alfonso XIII, lo que permitió añadir la corona al escudo. No es la primera vez que el conjunto heliopolitano hace un guiño a este escudo, ya que lo colocó en la segunda vestimenta de la 24/25.

Camiseta del Betis 1983-87

Camiseta del Betis 1983-1987

Durante esta época nació la Copa de la Liga, en la que el conjunto verdiblanco fue semifinalista en el año 1984 y subcampeón en el año 1986. Primero, los heliopolitanos sufrieron una dura remontada ante el Valladolid tras imponerse en el primer partido por 2-0 y luego perder por 3-0 contra los pucelanos. También fue dura la final (a dos partidos) perdida contra el FC Barcelona, ya que uno de los encuentros lo ganó el Betis (1-0), pero el otro lo perdió ante el combinado blaugrana (0-2).

La camiseta del Betis utilizada en la Expo 92 / RBB

Camiseta del Betis en la Expo 92

Con esta camiseta, el combinado heliopolitano revive la nostalgia de la Expo 92 de Sevilla con una exclusiva camiseta retro verde y blanca, una colaboración única con la icónica marca Hummel. Inspirada en una época llena de emociones y recuerdos inolvidables, esta camiseta captura la esencia única de aquel momento histórico. De hecho, el combinado heliopolitano usó una parecida ante la UD Las Palmas en 2023.

Camiseta retro del Betis en la 93-94 / RBB

Camiseta retro del Betis en la 93-94

Fue una campaña definitiva. Con Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo, los heliopolitanos consiguieron el ascenso a la Primera División española y, a partir de ahí, conseguir importantes retos deportivos con el técnico mallorquín, quedando tercero al curso siguiente, llegando a octavos de final de la Copa de la UEFA en la 95-96, o la final de Copa del Rey que alcanzaron en la 96-97.

La última camiseta con la que jugó Gordillo / RBB

La camiseta retro del Betis en 1995

La última camiseta con la que jugó Rafael Gordillo con el combinado heliopolitano en el año de su retirada, 1995. Los problemas físicos terminaron con la carrera del que muchos aficionados, sobre todo los más veteranos, consideran el mejor futbolista que han visto con la camiseta de las trece barras.