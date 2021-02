La pandemia recupera los 80. Los calcetines blancos amenazan con volver

Dicen que es el mejor amigo del hombre. ¿Y usted cuánto estaría dispuesto a luchar por el bienestar de su perro? Perdone que le asalte con esta pregunta, así, a la primera de cambio, sin darle el debido saludo de buenos días, tarde, noche o madrugada, que a cualquier hora agradezco que pierda su preciado tiempo en leer estas líneas, inmerecidas de su atención (como pueden comprobar sigo en mi ancestral estilo tan empalagoso como repelente).

El caso es que esta pregunta me asalta en lo más hondo de mi conciencia tras tener conocimiento de lo que Charisse Verhaert (me ha costado lo suyo aprenderme el nombre) –que así dicho es muy probable que no le suene de nada pero que si le añado que ha sido hasta hace poco la mujer de Julio José Iglesias, hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler (¡qué lejos queda ya en la memoria aquel matrimonio y cuánta edad alcanzamos al recordarlo!), ya le resultará conocida–, le ha pedido a su ex marido para el acuerdo de separación conyugal.

“¿Y después de esta rocambolesca parrafada puede ir directo al grano y decirme qué es lo que le ha llamado tanto la atención?”. Pues que le ha exigido 700 euros mensuales para la manutención de su perro, con el firme propósito de que el preciado animal coma correctamente y no pase hambre alguna, ahora que harán vidas separadas. Eso es querer al amigo que nunca te abandonaría. Meter a un can en el acuerdo de separación supone hacer una raya en el agua. Pacma debe estar orgullosísima de la exigencia de la ex nuera de la Preysler. Mucho están tardando los animalistas en pedir un reconocimiento a la modelo belga, cuya actitud creará un precedente a partir de ahora en la ruptura de las relaciones matrimoniales. “Por favor, no aporte ideas”.

Lo que no ha trascendido aún, y ello resulta de gran interés, es el tipo de ejemplar canino que ha convivido con la pareja estos años. Queda claro, no obstante, que la ex de Julio José (del que tampoco se ha dado a conocer a qué oficio se dedica últimamente, aunque me arriesgo a pensar que el despertador en su casa sonará cuando el sol haya abandonado Oriente) le tiene una especial cariño (no sean mal pensados) a este animal doméstico.

Y aquí toca ponerse trascendental al recordar una de las citas cumbre de mi admirado Antonio Gala cuando dijo aquello de que “todo lo que una mujer quiere de verdad –un perro, un hombre, Dios, cualquier cosa– lo quiere como un hijo”. Presten atención, porque en esta sentencia del pensador y escritor criado en Córdoba, el orden de los factores sí altera el producto. El perro por delante de cualquier otro motivo de adoración. Así que ya saben, cuando el amor se evapore de su convivencia marital, acuérdense de quedarse con el animal de compañía. Me refiero al de cuatro patas.

El último grito

Por cierto, hablando de tendencias, me he enterado leyendo algunos blogs de moda que ha vuelto un estilo ochentero. La década prodigiosa. “¿Y eso?”. Por lo pronto, habrá que ir diciendo adiós a llevar los tobillos al aire, algo que siempre agradeceré, pues no hay nada más horripilante para mis ojos que quienes van enseñando los bajos a cualquier hora y en cualquier día del año. Lo mismo con frío que con calor. “¡Qué hartura!”. Y todo gracias a la pandemia, que algo bueno, aunque poco, debía traernos. “Explíquese”.

Pues que con lo de pasar tanto tiempo bajo techo, en el hogar y al habernos acostumbrado a la ropa cómoda, es decir, al uso hasta límites insospechados del pijama y el chándal (a mí no me miren, que el último con el que me vestí fue para la asignatura de Educación Física en el extinto BUP), esta tendencia se ha trasladado a la calle, como máxima manifestación de la época que atravesamos. Entre sus componentes se encuentra una manía muy habitual cuando nos encontramos en casa y, especialmente, cuando nos disponemos a meternos entre las sábanas: la de llevar los calcetines por encima del pantalón. “¡Pero qué invento es ése!, qué diría la Saratíssima”. Lo que se ha puesto de moda. Además, debe hacerse como en los añorados 80, con calcetines deportivos blancos.

“¡Venga ya! Me niego a someterme a tal horterada!”. Usted puede pensar lo que le venga en gana. Pero la moda es cíclica. Y ya se la aplican gente que entiende de esto y que se deja ver mucho por las redes sociales, que es lo que marca tendencia. Paula Echevarría y Tamara Falcó (ex cuñada de la del animal bien mantenido) se lo han puesto. Así que no hay más que hablar. Ya está tardando en ir a la mercería (siempre apoyando al comercio de proximidad) a comprar calcetines blancos y gordos. Y a exhibirlos sin complejos. “Casi que prefiero pagarle 700 euros al perro”.