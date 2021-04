Las medidas contra el Covid provocan un drástico descenso de la meningitis

La de la meningitis es la última vacuna que compite por asentarse en los calendarios vacunales de España. Según datos de la Asociación Española contra la Meningitis, el 70% de los niños de este país está vacunado porque sus familias han asumido el coste. Hace escasos días la Asociación Española de Pediatría (AEP) analizaba los datos epidemiológicos del Instituto de Salud Carlos III para explicar algunos de los efectos más llamativos de este año de medidas especiales por el Covid en la incidencia de otras infecciones. “Sin pretender agotar la lista de consecuencias de la pandemia en este terreno, cabe destacar la reducción drástica de la frecuencia de aparición de las infecciones respiratorias y las sistémicas que se transmiten por vía respiratoria. Son los casos de la bronquiolitis por VRS, la gripe, las infecciones neumocócicas y la enfermedad meningocócica invasora (EMI)”, explicaba el análisis de la AEP.

Entre 2020 y 2021 se registraron 21 casos de meningitis frente a los 212 de la temporada anterior

Ahí, explican que en los años 2019 y 2020 se había truncado la tendencia ascendente de la incidencia de la EMI de los años anteriores, y que el descenso había afectado a todos los serogrupos. También se aventuraban algunas razones de lo observado, relacionadas con las medidas adoptadas para frenar la expansión de la pandemia y la recién comenzada vacunación de los adolescentes con vacuna antimeningocócica tetravalente. Así, en la temporada 20/21 se han registrado un total de 21 casos confirmados de meningitis frente a los 212 de la temporada anterior.

Tras la publicación de estos datos, Cristina Regojo, presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, ha subrayado que “este descenso significativo atiende a varias razones y desde AEM queremos lanzar un mensaje de alerta, porque la meningitis sigue muy presente y lo seguirá estando si no protegemos a nuestros niños y niñas”.

En opinión de esta experta, médico y conocedora de primera mano de la enfermedad, las medidas para paliar el Covid están produciendo un descenso de las enfermedades infecciosas pero también este descenso es fruto de la vacunación frente al meningococo. Gracias a la financiación privada están cubiertos el 70% de los niños. Todavía existe un 30% de familias que no pueden pagar por proteger a sus pequeños. “Esto crea una desigualdad extrema en la que las familias con pocos recursos son las más expuestas a sufrir la meningitis. Es por ello que pedimos un calendario vacunal de máximos para toda España, no es posible que en algunas Comunidades Autónomas la vacuna contra la meningitis esté incluida en el calendario y en otras no. Actualmente estar protegido contra la meningitis se ha convertido en una cuestión de clase o de código postal. Las vacunas son un derecho, un bien de Salud Pública”, indica la doctora Cristina Regojo.

Además, la crisis del Covid también ha provocado un acuciante descenso de las vacunaciones, entre ellas aquellas contra la meningitis. La pandemia precisamente nos ha recordado la importancia que tiene la vacunación y por ello desde AEM se está luchando para que todas las Comunidades Autónomas incluyan en su calendario vacunal las vacunas contra la meningitis.

Con motivo del Día Mundial contra la Meningitis el próximo 24 de abril, esta Asociación celebrará un evento donde se abordarán estas cuestiones a través del testimonio de afectados.