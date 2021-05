Madres a la espera

Este fin de semana muchas mujeres celebran el día de la madre. Otras muchas solo sueñan con celebrarlo algún día. Y es que cada vez hay más parejas que tienen que enfrentarse a la infertilidad. Los motivos son conocidos: una edad más tardía, aspectos ambientales o hábitos de vida. No se trata solo de mujeres infértiles, la infertilidad es cosa de dos, ya que un 30% de los casos tiene que ver con problemas de fertilidad masculina y otro 30 con causas mixtas. Sin embargo, las mujeres siguen siendo la cara más visible de este problema sociosanitario. Por ello, desde Merck han querido conocer más sobre la realidad de las mismas a través de una encuesta que indaga en los primeros pasos hacia la maternidad. Esta encuesta forma parte de la campaña #MadresDesdeCero, que busca visibilizar a las mujeres que se sienten madres, incluso antes de tener un hijo.

El 67,7% de las encuestadas no esperaba tener que recurrir a un proceso de reproducción asistida. No obstante, antes de recurrir al mismo, intentaban quedarse embarazas por la vía natural durante una media de 22 meses. Mucho más de lo recomendado. En cuanto al perfil de estas mujeres, tienen casi 38 años de media y la mayoría de ellas tenía pareja en el momento del tratamiento.

Seis de cada diez parejas recurrieron a un centro privado, algo más de un cuarto a uno público y dos de cada diez a ambos

Otro dato relevante es que 6 de cada 10 recurrieron a una clínica privada, algo más de un cuarto a un centro público y dos de cada 10 a ambos tipos de centro. De hecho, la situación más habitual era hubieran iniciado el proceso en un centro público, pero afirmasen haber recurrido a una clínica privada para sus últimos ciclos. Estos datos concuerdan con los que maneja la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Según su presidente, Luis Martínez Navarro, “suelen ser mujeres mayores de 35 que llevan alrededor de un año buscando un embarazo que no llega”. En otros casos sí logran quedarse embarazadas, pero han tenido uno o varios abortos espontáneos. Otra realidad de la que poco se habla.

La demanda de reproducción asistida es cada vez mayor, como confirman desde la SEF. “Está claro que la mujer ya no va a volver a reproducirse a los veinte. Lo más importante es tener toda la información desde joven para poder planificar el proyecto reproductivo. La ciencia no cesa en esta área y sigue trabajando en áreas como la preservación de la fertilidad o el rejuvenecimiento ovárico”.

Pese a ello, el hecho de que la mayoría de mujeres no esperase tener que buscar ayuda para lograr un embarazo, denota que existe una importante falta de información. Lo certifica Helena Fernández, presidenta de la Red Nacional de Infértiles (RNI). “Lo paradójico es que las mujeres solemos ir con frecuencia a la consulta del ginecólogo. Luego, no es que vivamos de espaldas a nuestra vida ginecológica, sexual y reproductiva. Quizás es que lo que más preocupaba hasta ahora era la protección para evitar embarazos no deseados y enfermedades venéreas”. El problema llega cuando lo que no sabes es todo lo que influye para sí poder quedarte embarazada.

El otro gran hándicap de estas mujeres es, una vez más, la falta de recursos. “No se atiende de forma adecuada desde el momento en el que esta atención no es universal. En la seguridad social es casi inexistente”, afirma Fernández. Una realidad que contrasta con el hecho de que gran parte de las parejas tenga que acabar recurriendo a una clínica privada.

Otra de las conclusiones de esta encuesta es que el 41,2% de las encuestadas cree que la atención psicológica es una de las principales áreas de mejora. En este sentido, desde RNI señalan que la salud mental, en este proceso, es una de las grandes olvidadas. “Que te practiquen un legrado en la sala de al lado, donde otra mujer está dando a luz, es de lo más cruel que una mujer puede vivir”.

Sobre la infertilidad sigue habiendo un tabú social y temor a la falta de empatía

Además, parece que sobre la infertilidad sigue habiendo un tabú social. Muchas mujeres no comparten este proceso por miedo a las opiniones o los consejos carentes de empatía. Por ello desde la RNI recuerdan que “según la OMS, una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva tiene problemas para quedar embarazada y tener un bebé. Por eso es importante que sepan que cuentan con una comunidad enorme para apoyarlas”.